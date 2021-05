Gli ospiti

Martedì 25 maggio, alle 14.45, in diretta su BlogSicilia.it, andrà in onda la 63esima puntata della 16esima edizione di Casa Minutella, il talk show cult condotto da Massimo Minutella. La trasmissione sarà condivisa su molti canali social.

Casa Minutella andrà in onda anche su VideoRegione (canale 16 del digitale terrestre), sulla pagina Facebook di TempoStretto.it e in differita dalle 18 su Radio Fantastica RMB.

Nella prima parte, in collegamento, ci sarà Michele Santoro, noto giornalista e conduttore televisivo, che presenterà il suo libro ‘Nient’altro che la verità’. In studio ci sarà il giornalista Piero Messina, mentre collegato Enrico Bellavia de L’Espresso.

Dopodiché l’intervista a Giuseppe Ayala, ex Pm del pool antimafia, che per anni ha lavorato con Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

