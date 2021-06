Gli ospiti

Giovedì 10 giugno, alle 14.45, in diretta su BlogSicilia.it, andrà in onda la 68esima puntata della 16esima edizione di Casa Minutella, il talk show cult condotto da Massimo Minutella. La trasmissione sarà condivisa su molti canali social.

Casa Minutella andrà in onda anche su VideoRegione (canale 16 del digitale terrestre), sulla pagina Facebook di TempoStretto.it e in differita dalle 18 su Radio Fantastica RMB.

Nella prima parte ci sarà, come ospite in studio, Ruggero Razza, assessore regionale alla Salute. Il dibattito sarà alimentato da Manlio Viola, direttore di BlogSicilia; Giacinto Pipitone, giornalista del Giornale di Sicilia; Francesco Bianco, giornalista di Adnkronos.

Poi, chiacchierata con Dario Mirri, presidente del Palermo Football Club, e con Red Ronnie, giornalista e conduttore televisivo e radiofonico.

Per essere avvisati sulla messa in onda del programma e per inviare suggerimenti si può scrivere a Casa Minutella tramite questo modulo.