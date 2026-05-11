Appuntamento il 15 maggio al DEMS dell'Ateneo palermitano

Il prossimo 15 maggio, dalle 9:30 alle 12:30, il Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali (DEMS) dell’Università degli Studi di Palermo ospiterà un seminario di studi dal titolo “L’Autonomia Finanziaria della Regione Siciliana”.

L’incontro si svolgerà nell’Aula Magna “Paolo Borsellino” e coinciderà con una ricorrenza simbolica per l’Isola: gli 80 anni dalla promulgazione dello Statuto Siciliano, avvenuta il 15 maggio 1946.

L’appuntamento accademico intende riportare al centro del dibattito uno dei temi più rilevanti dell’autonomia speciale siciliana: il rapporto finanziario tra Stato e Regione, le competenze fiscali e gli strumenti economici legati allo sviluppo del territorio.

Un confronto sul futuro dell’autonomia regionale

Il seminario offrirà una riflessione approfondita su uno dei profili più qualificanti e, allo stesso tempo, più discussi dell’autonomia speciale della Sicilia. I relatori analizzeranno l’evoluzione storica dell’autonomia finanziaria regionale, la sua attuale configurazione giuridica e le possibili prospettive future.

Al centro del confronto anche le trasformazioni dei rapporti finanziari tra Stato e Regioni, il tema della fiscalità di sviluppo e il dibattito nazionale sul regionalismo differenziato, tornato negli ultimi anni al centro dell’agenda politica e istituzionale.

L’iniziativa si inserisce quindi in una fase particolarmente delicata per il sistema delle autonomie regionali italiane, con attenzione specifica alle peculiarità dello Statuto speciale siciliano.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del Magnifico Rettore dell’Università di Palermo, il professor Massimo Midiri, del Direttore del Dipartimento DEMS, il professor Costantino Visconti, e del Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

Il confronto tra i giuristi sarà introdotto dal professor Gaetano Armao, docente di diritto amministrativo e pubblico. Seguiranno poi gli interventi del professor Angelo Cuva, esperto di diritto tributario e finanziario, del professor Giorgio Mocavini, docente di diritto amministrativo e pubblico, del professor Antonio Perrone, docente di diritto tributario, e della professoressa Maria Concetta Parlato, anch’essa esperta di diritto tributario.

I relatori si confronteranno sulle dinamiche evolutive dell’autonomia finanziaria regionale a partire proprio dalle previsioni contenute nello Statuto Siciliano.

A moderare i lavori sarà il direttore de La Sicilia, Antonello Piraneo, mentre la segreteria organizzativa sarà curata dal dottor Francesco Gangi Chiodo, dottorando in Diritto Amministrativo presso il DEMS dell’Università di Palermo.

L’evento si rivolge non solo alla comunità universitaria, ma anche agli operatori del diritto, alle istituzioni regionali, alle organizzazioni politiche, sindacali e imprenditoriali e a chi intenda approfondire i fondamenti dell’ordinamento finanziario della Regione Siciliana e le sue prospettive future.