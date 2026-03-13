E' successo a Palermo in viale Regione Siciliana

Un automobilista palermitano di 23 anni è stato arrestato dagli agenti delle polizia municipale a Palermo dopo che si è dato alla fuga per sottrarsi al controllo perché era a bordo di un’auto senza assicurazione. I poliziotti attraverso l’apparecchiatura Lice Traffic in viale Regione Siciliana hanno accertato che l’Opel Agila era senza assicurazione. Hanno cercato di fermare l’automobilista, ma il giovane si è dato alla fuga.

Inseguito gli agenti a bordo di moto sono riusciti a bloccarlo nonostante alcune manovre pericolose. F.P.P., di anni 23, con precedenti specifici e sprovvisto di patente perché mai conseguita, era a bordo dell’auto insieme alla compagna e alla suocera. Come previsto dal recente decreto sicurezza di quest’anno è stato arrestato e portato nelle camere di sicurezza della polizia municipale. L’autovettura è stata sequestrata per la mancanza di copertura assicurativa e portata via con un carro attrezzi.

“Non più tardi di ieri – dichiara il comandante Angelo Colucciello – avevamo posto l’accento sulla necessità di intervenire per cercare di ridurre gli incidenti e il numero di veicoli irregolari in circolazione sui nostri assi stradali. Quello che è accaduto oggi non fa che confermare le nostre convinzioni e ci sprona a far sempre di più per la sicurezza della Città. A puro titolo di cronaca, quando le pattuglie, che si sottolinea essere più d’una per la necessità di garantire la sicurezza anche degli stessi trasgressori, sono state costrette a interrompere le attività, nella prima ora e mezza di controlli, avevano già individuato attraverso gli strumenti 254 auto non revisionate e 51 senza assicurazione.

Questo può dare un’idea della diffusione del fenomeno e dell’enormità dell’impegno per la Polizia Municipale. Spero che l’azione della nostra Polizia Locale funga da deterrente per tutti coloro i quali volessero infrangere la Legge, nell’evidenza che è sempre più difficile sfuggire ai nostri controlli a elevata tecnologia. Anche il recentissimo Decreto Sicurezza appena varato è stato formulato per raggiungere il medesimo obiettivo di sicurezza, anche della circolazione; sappiano, i malintenzionati, che le conseguenze del loro fare portano senza indugio all’arresto immediato e che la Polizia Municipale è attrezzata per far fronte alle proprie attività. Evidenzio la professionalità dei nostri equipaggi che, oggi come già ieri in Favorita, sono riusciti a fermare veicoli lanciati a velocità elevatissime se non addirittura in fuga, senza alcun danno né a terzi né a loro stessi. Ai miei collaboratori il mio plauso”.