Buone notizie dall’ospedale Covid di Partinico. E’ riuscita a sconfiggere il Coronavirus a cento anni. La notizia arriva dal centro Covid di Partinico ed in particolare dal direttore scientifico, Salvatore Di Rosa.

L’anziana, nelle scorse settimane, era arrivata nel nosocomio di Partinico dalla casa di riposo Regina Pacis, dove era scattato un allarme focolaio, fortunatamente poi circoscritto.

Il dottore Di Rosa di sensibilità ne possiede eccome, basti pensare che a 69 anni, in pensione dal prestigioso incarico di direttore generale dell’ospedale Villa Sofia di Palermo, scelto come direttore scientifico del centro Covid, ha rifiutato il compenso di 25.000 euro per tre mesi.

Dal suo gesto è partita una vera e propria cordata di bene, che ha coinvolto diversi professionisti, che si sono prodigati in donazioni, su più fronti ed a più latitudini, per la lotta al Coronavirus. Di Rosa commenta con speranza le buone notizie sulla centenaria.

“É grande la gioia dei medici e del personale sanitario, legata alla loro umanità, allorquando si dimettono i pazienti del Covid Hospital di Partinico, alla quale si unisce l’emozione quando, come è successo, hanno potuto farlo con una nonnina di 93 anni, che ha superato brillantemente l’aggressione del Covid 19 e l’isolamento successivo presso il Covid Hotel ed è potuta rientrare al suo domicilio, dopo la negativizzazione confermata da due tamponi.

Vincenzo Provenzano, primario medico della Medicina Covid del centro di Partinico, mi ha annunciato che anche un’altra degente, ultracentenaria, il 1 maggio 2020 ha avuto esito negativo al tampone e quando possibile sarà dimessa e dichiarata guarita da questa terribile infezione. Questi episodi di casi fortunati ci fanno riflettere per capire meglio questo virus di cui conosciamo ancora poco, se non quello di essere fortemente diffusivo e di avere un’alta capacità di morbilità e di mortalità”.