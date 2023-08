Carini, niente falò, accampamenti e bottiglie di vetro in spiaggia a Ferragosto: multe fino a 5mila euro per i trasgressori. Tutti i divieti introdotti dall’ordinanza firmata dal sindaco Giovì Monteleone .

I divieti

Vietato accendere falò, fare fuochi o usare apparecchiature che generano fiamme e campeggiare in spiaggia, e su tutto il litorale, il 14 e 15 agosto a Carini. Lunedì e martedì stop anche alla vendita di bevande alcoliche e non alcoliche da asporto in bottiglia o lattine in tutto il territorio del Comune. Consentita solo la vendita con mescita sul posto.

Dalle 7 del 13 agosto alle 7 del 15 inoltre è vietata pure la detenzione e il trasporto, con qualsiasi mezzo, di legna, carbone, carbonella e altri materiali utili ad accendere i fuochi. Vietato infine portare bottiglie di vetro e superalcolici in spiaggia e in tutti gli accessi al mare di cui gode la costa carinese.

Così ha deciso il sindaco Giovì Monteleone che questa mattina ha firmato l’ordinanza che detta le regole da attuare per un Ferragosto sicuro. Multe da 500 a 5mila euro per chi sarà sorpreso a violarla. “Le misure adottate – spiega il primo cittadino – sono volte a tutelare la salute, la quiete, la sicurezza pubblica e il decoro del territorio”.

La stretta a Palermo

Arriva la stretta del Comune di Palermo per la tutela di spiagge e aree verdi per il Ferragosto. Dopo la riunione della task force avvenuta nella giornata di ieri per volontà dell’assessore al Patrimonio Andrea Mineo, l’Amministrazione ha partorito una serie di provvedimenti che scatteranno nei prossimi giorni. L’obiettivo, chiaramente, è quello di evitare la formazione dei soliti accampamenti che, ogni anno, popolano gli arenili e i parchi del capoluogo siciliano.

Niente tendopoli e falò

Nello specifico, dalla mezzanotte del 13 agosto alle ore 7 del 16 agosto è vietato lo stazionamento all’interno del parco della Favorita e nell’area della Riserva Naturale di Monte Pellegrino. Non si potranno effettuare picnic con tavoli e sedie, barbecue ed attività di camping. Stessa manovra interesserà anche le spiagge del capoluogo siciliano. Nelle serate tra il 13 e il 16 agosto sarà vietato lo svolgimento di manifestazioni pubbliche, l’accatastamento di legname per creare falò, accendere fuochi o predisporre tende di ogni genere in un orario compreso fra le 19 e le 7 del mattino successivo.

Non si potranno vendere alcolici

Inoltre, sarà vietata la vendita e il consumo di alcolici dalle 19 del 14 agosto alle 7 del 15 agosto. I commercianti potranno si vendere bevande analcoliche, ma non i contenitori di vetro o di altro materiale che potrebbe arrecare nocumento per l’incolumità pubblica. Fatto che si estende anche ai distributori automatici.

Multe dai 25 ai 500 euro

Nei luoghi, nei giorni e nelle fasce orarie sopra indicate, saranno attivi idonei servizi di viabilità e vigilanza sui divieti imposti, con il posizionamento di dispositivi che impediscano l’accesso di autovetture e/o altri mezzi alle zone interdette. I trasgressori delle disposizioni dell’ordinanza, saranno puniti con sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da 25 a 500 euro.