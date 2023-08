L'ordinanza del sindaco Roberto Lagalla

Arriva la stretta del Comune di Palermo per la tutela di spiagge e aree verdi per il Ferragosto. Dopo la riunione della task force avvenuta nella giornata di ieri per volontà dell’assessore al Patrimonio Andrea Mineo, l’Amministrazione ha partorito una serie di provvedimenti che scatteranno nei prossimi giorni. L’obiettivo, chiaramente, è quello di evitare la formazione dei soliti accampamenti che, ogni anno, popolano gli arenili e i parchi del capoluogo siciliano.

Niente tendopoli e falò

Nello specifico, dalla mezzanotte del 13 agosto alle ore 7 del 16 agosto è vietato lo stazionamento all’interno del parco della Favorita e nell’area della Riserva Naturale di Monte Pellegrino. Non si potranno effettuare picnic con tavoli e sedie, barbecue ed attività di camping. Stessa manovra interesserà anche le spiagge del capoluogo siciliano. Nelle serate tra il 13 e il 16 agosto sarà vietato lo svolgimento di manifestazioni pubbliche, l’accatastamento di legname per creare falò, accendere fuochi o predisporre tende di ogni genere in un orario compreso fra le 19 e le 7 del mattino successivo.

Non si potranno vendere alcolici

Inoltre, sarà vietata la vendita e il consumo di alcolici dalle 19 del 14 agosto alle 7 del 15 agosto. I commercianti potranno si vendere bevande analcoliche, ma non i contenitori di vetro o di altro materiale che potrebbe arrecare nocumento per l’incolumità pubblica. Fatto che si estende anche ai distributori automatici.

Multe dai 25 ai 500 euro

Nei luoghi, nei giorni e nelle fasce orarie sopra indicate, saranno attivi idonei servizi di viabilità e vigilanza sui divieti imposti, con il posizionamento di dispositivi che impediscano l’accesso di autovetture e/o altri mezzi alle zone interdette. I trasgressori delle disposizioni dell’ordinanza, saranno puniti con sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da 25 a 500 euro.

Lagalla: “Prevenire degrado ed incuria del territorio”

“Si tratta di disposizioni e divieti volti a prevenire situazioni di degrado e incuria del territorio. Il provvedimento è necessario per la tutela della sicurezza delle persone e dell’ambiente”, afferma il sindaco Roberto Lagalla. Il provvedimento del sindaco arriva anche a seguito del Comitato di ordine e sicurezza che si è tenuto oggi in Prefettura durante il quale è emerso “l’intendimento del Comune di Palermo di inibire l’ingresso in spiaggia per le ore serali e notturne per Ferragosto e di limitare ogni possibile evento che possa procurare pregiudizio della sicurezza, del decoro pubblico e della incolumità pubblica e/o configurare o costituire rischio di grave preoccupazione per la tutela e la conservazione del patrimonio di fauna e flora della città che potrebbe subire anche danneggiamenti permanenti e che, su tale intendimento, si è riscontrata la piena e unanime condivisione dello stesso Comitato”.

Like this: Like Loading...