Riprende dopo la pausa estiva la mini rassegna organizzata dall’associazione MusicaMente organizza a Gangi dal titolo Suoni ad alta quota, per la direzione artistica di Alessandro Nasello. Gli appuntamenti saranno dal 17 settembre al 18 ottobre, tra le chiese San Paolo e la della Madonna della Catena, in collaborazione con le confraternite Maria Santissima della Catena e Gesù, Maria e Giuseppe.





Domani, il 17 settembre, alle 21, alla chiesa della Madonna della Catena, i Panormus wind ensemble con I divertimenti di Mozart un progetto nato in collaborazione con il dipartimento di musica antica del conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo. I Divertimenti per archi, almeno quelli composti nel 1772, sono musiche di piacevole ascolto, dalla scrittura semplice e lineare e dai giochi armonici chiari e precisi, improntati ad un classicismo sereno e molto equilibrato.





Il 20 settembre, alla chiesa della Madonna della Catena, alle 21, sarà la volta del Sonoria duo con Ottavio Brucato al clarinetto e Alessandro Valenza al pianoforte. Il programma mira a scoprire nuovi e originali repertori musicali che spaziano dalle melodie tradizionali a quelle contemporanee, con un particolare focus sulle musiche dal mondo. I brani proposti uniscono infatti influenze e stili da tutto il mondo.

La rassegna si concluderà il 18 ottobre, alle 21, con la Capella Cracoviensis, ensemble di musica antica proveniente direttamente da Cracovia in Polonia.

Luogo: Gangi

Tipo evento: Concerto

Ora: 21:00

Prezzo: 0.00

