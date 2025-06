È pronto a debuttare “A new West Side Story – il musical”, l’evento speciale della rassegna Chiostri e Cortili organizzata dalla Camerata Polifonica Siciliana grazie al sostegno della Regione Siciliana e del Ministero della Cultura, in programma giovedì 12 giugno alle ore 21 al Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania. “A new West Side Story” è una rilettura del musical di Leonard Bernstein nata da un’idea di Armando Nilletti, che firma la regia, e Giovanni Ferrauto, direttore artistico della Camerata Polifonica Siciliana che non è nuova a questo genere di operazioni: solo alcuni anni fa aveva proposto una versione cameristica del noto musical. Questa volta la novità riguarderà anzitutto le musiche che in parte attingono alle partiture di Bernstein (esattamente alla riscrittura per pianoforti e percussioni) e in parte sono state riscritte per due pianoforti e percussioni dai compositori di scuola catanese Andrea Amici e Simone Zappalà.

La locandina dell’evento

“A new West Side Story – il musical” sarà molto più di una rilettura, un omaggio al grande Maestro padre del musical, un atto creativo che guarda al capolavoro di Bernstein con occhi nuovi, portandolo nel cuore del XXI secolo. Dal punto di vista musicale Amici e Zappalà hanno intrapreso un audace processo di riscrittura, trasformando le celebri pagine bernsteiniane attraverso un’inedita spazialità sonora e un organico strumentale del tutto ripensato. Così “A new West Side Story” è una reinvenzione poetica e musicale, arricchita da inserti e pagine originali dei compositori, capace di far emergere nuove risonanze emotive e timbriche, pur mantenendo vivo lo spirito originario dell’opera. Le musiche, più intime introspettive rispetto alle originali, portano in scena un mondo, quello giovanile, il loro disagio, la violenza, il degrado delle periferie. Sul palcoscenico del Bellini sarà presente un ensemble di otto musicisti tra cui spiccano due grandi pianisti della scena nazionale, Stefania Cafaro e Luca Ballerini che suoneranno insieme con l’ensemble di percussioni L’Officina del ritmo, diretti dal M° Carmen Failla.

Dal canto suo Armando Nilletti si è lasciato ispirare dalla figura di Leonard Bernstein, ricercando e trovando in tutti i personaggi di West Side Story – una storia senza tempo che fotografa la storia di una generazione ma resta purtroppo sempre attuale – alcune caratteristiche della personalità del compositore. La ricca simbologia racchiusa nell’opera ha poi suggerito l’idea di creare una scenografia particolare e inusuale, uno spazio scenico delimitato i cui vivono e si muovono tutti i personaggi. Uno spazio che sarà grembo materno, carcere, rifugio e agorà: il luogo in cui tutto avviene. In scena, sulle coreografie di Giusi Vittorino (che firma anche i costumi) ci saranno Carmelo Gerbaro (nel ruolo di Tony), Roberta Spampinato (Maria), Laura Sfilio (Anita), Axel Torrisi (Riff), Fausto Monteforte (Bernardo), Silvio Sciarratta (Chino) e Maria Cristina Litrico (Valentina), con il corpo di ballo Accademia Danse La Vie.

Biglietti disponibili su www.yeventi.com e al botteghino del Teatro Massimo Bellini (aperto martedì e sabato h 9-13, da mercoledì a venerdì h 16-18). Informazioni e prenotazioni al numero tel 3920889640 (ore 10-13 e ore 16.30-20).

Il cast di “A new West Side Story”

La rassegna Chiostri e Cortili prosegue nel monumentale Chiostro di Santa Maria di Gesù sabato 21 giugno con “Lirismo e passione- da Chopin a Tchaikovsky” concerto diretto dal M° Lawrence e incentrato sul grande repertorio romantico.

Luogo: Teatro Massimo Bellini, Piazza Vincenzo Bellini, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 21:00

Artista: Stefania Cafaro Luca Ballerini L’Officina del ritmo Carmen Failla

Prezzo: 40.00

Info:

