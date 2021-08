il focus

Aumentano ad agosto i morti a Palermo come si legge nel Rapporto sull’andamento della mortalità

a partire dai primi di agosto si è registrata nuovamente una mortalità superiore all’atteso

L’aumento a causa del Covid ma anche a causa del gran caldo

“I dati contenuti nel rapporto confermano il drammatico incremento della mortalità totale nella città di Palermo già rilevato nei precedenti rapporti”. Sono i dati nel Rapporto sull’andamento della mortalità giornaliera nelle città italiane aggiornato al 10 agosto 2021, a cura del Ministero della Salute e del Dipartimento di Epidemiologia SSR Regione Lazio e riportati nella nota dell’Ufficio Statistica del Comune che ha elaborato il focus su Palermo.

Aumentano i morti ad agosto

In particolare, dopo un rallentamento registrato a luglio, a partire dai primi di agosto si è registrata nuovamente una mortalità superiore all’atteso. Nel mese di gennaio i decessi rilevati a Palermo sono stati 763, contro una media degli ultimi 5 anni pari a 684 (+79 decessi, pari a +12%). Nel mese di giugno i decessi rilevati a Palermo sono stati 545, contro una media degli ultimi 5 anni pari a 448 (+97 decessi, pari a +22%). Nel mese di luglio i decessi rilevati a Palermo sono stati 486, contro una media degli ultimi 5 anni pari a 477 (+9 decessi, pari a +2%).

Dall’inizio dell’anno 4504 decessi

Passando a un’analisi dei decessi settimanale, si rilevano dei picchi di eccesso di mortalità particolarmente elevati nelle settimane dal 20 al 26 gennaio (+34,5%), dal 24 al 30 marzo (+40,3%) e dal 14 al 20 aprile (+33,6%), dal 23 al 29 giugno (+45,5%) e dal 4 al 10 agosto (+34,5%). In valore assoluto, dal 30 dicembre 2020 al 10 agosto 2021, a Palermo si sono registrati 4504 decessi, con un incremento di 492 unità (+12,3%) rispetto alla media degli ultimi 5 anni”.

Aumento a causa del caldo

Il rapporto del sistema di sorveglianza SISMG aggiornato alle due settimane tra il 28 luglio e il 10 agosto 2021 evidenzia una mortalità stabile in linea con l’atteso sia al nord che al centro-sud. “Oltre al possibile incremento della mortalità associato al Covid, – si sottolinea nel rapporto – è importante tener conto in questo periodo del rischio associato all’incremento delle temperature. Tra la fine di luglio e la prima settimana di agosto si sono verificati innalzamenti delle temperature, che hanno interessato soprattutto alcune aree del centro-sud. In tutte le città e per tutte le classi di età la mortalità oscilla intorno al valore atteso a eccezione di Palermo dove nell’ultima settimana si osserva un incremento nelle classi di età più anziane”