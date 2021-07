I dati della mortalità

Preoccupante impennata di nuovi casi in Sicilia secondo il report aggiornato

Il dato aumenta del 99,5% rispetto alla settimana precedente

Aumentano i ricoveri ordinari e di terapia intensiva

Drammatico incremento della mortalità totale nella città di Palermo

Raddoppiano i nuovi casi di covid19 in Sicilia come riporta il Comune di Palermo. In particolare, l’ufficio Statistica ha pubblicato i dati relativi all’andamento della pandemia in Sicilia e diffusi ieri, domenica 18 luglio 2021, dal Dipartimento della Protezione Civile. Nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono 2206, il 99,5% in più rispetto alla settimana precedente, quando già si era registrato un incremento del 36%. È cresciuto anche il rapporto fra tamponi positivi e tamponi effettuati, passato dall’1,5% al 2,9%.

In 7 giorni i positivi sono raddoppiati

“La settimana appena conclusa – scrivono nella nota – ha fatto registrare il raddoppio del numero dei nuovi positivi rispetto alla settimana precedente. È tornato ad aumentare anche il numero delle persone ricoverate. Sono, invece, diminuiti i nuovi ingressi in terapia intensiva e le persone decedute”. Ora il numero degli attuali positivi è pari a 5123, 1473 in più rispetto alla settimana precedente e le persone in isolamento domiciliare sono 4953, 1449 in più rispetto alla settimana precedente.

In aumento gli accessi in ospedale e i ricoveri

I ricoverati in Sicilia sono 170, di cui 21 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono aumentati di 24 unità (i ricoverati in terapia intensiva invece sono aumentati di 4 unità). Nella settimana appena conclusa si sono registrati 6 nuovi ingressi in terapia intensiva. Il numero dei guariti (224367) è cresciuto di 719 unità rispetto alla settimana precedente. La percentuale dei guariti sul totale positivi è pari al 95,3% (95,9% domenica scorsa). Il numero di persone decedute registrato nella settimana è pari a 14, di cui 9 sono però relative al periodo marzo-luglio, per cui il numero effettivo di persone decedute nella settimana è pari a 5 (la settimana scorsa 11). Complessivamente le persone decedute sono 6006, e il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari al 2,6% (come ormai dal 17 aprile).

A Palermo drammatico incremento della mortalità

Intanto è stato pubblicato il Rapporto sull’andamento della mortalità giornaliera nelle città italiane aggiornato al 29 giugno 2021, a cura del Ministero della Salute. “I dati contenuti nel rapporto – scrivono nella nota dell’Ufficio Statistica del Comune che ha elaborato il focus sulla nostra città – confermano il drammatico incremento della mortalità totale nella città di Palermo già rilevato nei precedenti rapporti”. Dopo una diminuzione registrata a febbraio, a partire da metà marzo si è registrata nuovamente una mortalità superiore all’atteso.

I dati della mortalità

Nel mese di gennaio i decessi rilevati a Palermo sono stati 763, contro una media degli ultimi 5 anni pari a 684 (+79 decessi, pari a +12%). Nel mese di febbraio i decessi rilevati a Palermo sono stati 575, contro una media degli ultimi 5 anni pari a 588 (-13 decessi, pari a -2%). Nel mese di marzo i decessi rilevati a Palermo sono stati 680, contro una media degli ultimi 5 anni pari a 619 (+60 decessi, pari a +10%). Nel mese di aprile i decessi rilevati a Palermo sono stati 653, contro una media degli ultimi 5 anni pari a 530 (+123 decessi, pari a +23%). Nel mese di maggio i decessi rilevati a Palermo sono stati 548, contro una media degli ultimi 5 anni pari a 469 (+79 decessi, pari a +17%). Nel mese di giugno i decessi rilevati a Palermo sono stati 521, contro una media degli ultimi 5 anni pari a 448 (+73 decessi, pari a +16%).