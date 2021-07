È positivo alla variante inglese, e non a quella delta come si sospettava, il neonato di due mesi ricoverato all’ospedale Cervello di Palermo per complicazioni legate al Covid19.

I bambini intubati

E’ intubato e in rianimazione per alcuni problemi cerebrali. Le sue condizioni sono stabili. Anche la madre del piccolo è risultata positiva. È ancora ricoverata, intubata, all’ospedale Di Cristina l’altra bambina di 11 anni, anche lei positiva al Covid19. Da quanto si apprende in ospedale pare che “i genitori non siano vaccinati. La sorella è stata a lungo in Spagna e i genitori sarebbero no-vax“.

Il neonato partorito da mamma positiva

Il neonato, partorito da una mamma positiva, era stato trasferito in rianimazione all’ospedale Cervello. La bambina di 11 è ricoverata all’ospedale dei Bambini.

Il tracciamento dei contatti

In queste ore i medici stanno facendo tutti i tracciamenti dei contatti ma anche il sequenziamento del virus. Esami, questi ultimi, che hanno permesso di scoprire che non si tratta in entrambi i casi si tratta di variante Delta.

La ripresa dei ricoveri

All’ospedale Cervello dopo un periodo di stop stanno riprendendo i ricoveri. Almeno due, tre al giorno. “Molti nuovi positivi sono giovani e le loro condizioni non sono gravi e sono spesso asintomatici – spiegano i medici – e sono a casa e non arrivano in ospedale”.

L’ultimo bollettino

Sono 431 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 13.176 tamponi processati nell’isola. L’incidenza scende al 3,3% ieri era al 4,0% e aveva fissato un nuovo record. L’isola è al terzo posto per i nuovi contagi giornalieri in Italia, dietro la Lazio con 500 nuovi casi e la Lombardia con 438.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Gli attuali positivi sono 4.787 con un aumento di altri 378 casi. I guariti sono 53 mentre nelle ultime 24 ore non ci sono morti così come negli ultimi giorni. Il totale dei decessi resta, per il secondo giorno consecutivo, a 6.006.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero c’è una leggera flessione dei ricoverati che sono adesso 166, uno in meno rispetto a ieri. Restano invariati i ricoverati in terapia intensiva che sono 23.

La situazione nelle singole province

Sul fronte del contagio nelle singole province Ragusa in testa con 134 nuovi casi, Palermo 48, Catania 56, Messina 12, Siracusa 37, Trapani 33, Caltanissetta 38, Agrigento 50, Enna 23.