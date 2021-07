Le parole del direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale policlinico San Martino di Genova

«I pochi ricoverati gravi che abbiamo in ospedale oggi in tutta Italia sono quasi totalmente non vaccinati«. Lo ha sottolineato su Facebook il professor Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive dell’ospedale policlinico San Martino di Genova.

Lo stesso pensiero lo ha ribadito all’Adnkronos Salute: «Da maggio abbiamo avuto unicamente ricoveri di persone con Covid non completamente vaccinate e nessun immunizzato con doppia dose. Poi ci sono gli irriducibili no-vax».

«Abbiamo avuto un signore 80enne che si sarebbe fatto anche il vaccino – ha raccontato Bassetti – ma la moglie era contraria, lui è stato ricoverato una malattia grave, ma è fortunatamente riuscito a farcela. Abbiamo avuto un 73enne che era apertamente contrario al vaccino e alla fine è morto. Oggi ciò che vediamo in ospedale è unicamente chi non persone non vaccinate».

«In Italia i numeri dei nuovi ricoveri sono ancora piccoli – ha osservato – e non ci permettono di verificare quelle persone definite ‘non responder’. Nel Regno Unito si è visto essere il 5%, che non seppur vaccinati non sviluppano una risposta immunitaria. Probabilmente li vedremo più avanti. In ospedale con forme gravi ci sono persone non completamente vaccinate».