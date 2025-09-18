Una raccolta di disegni digitali, tutti realizzati a mano libera su iPAD da Andrea Urzì, in arte Monarc.

L’esposizione, dal titolo “Di -Vagando”, è organizzata e curata dalla professoressa Graziella Bellone.

L’inaugurazione si terrà venerdì 19 settembre alle 18:30 negli spazi di Coquette, in via Alloro 18 a Palermo.





“Sono immagini singolari – spiega la curatrice – per genere e stile, dai contorni marcati e netti e dai tratti spesso irregolari ma vibranti, caratterizzate da cromatismi vivaci e densi in cui si fondono realtà e immaginazione, vissuti e desideri, in una narrazione stravagante e fantasiosa, talvolta anche ironica, avvolte in un’atmosfera di sospensione o di altra realtà”.

La raccolta sarà fruibile tutti i giorni, a partire dall’inaugurazione in programma il 19 settembre fino al prossimo venerdì 3 ottobre, dalle 18:30 alle 23:30 circa.

L’ingresso è libero.

Luogo: Coquette , via Alloro 18 , PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Mostra

Ora: 18:30

Artista: MONARC

Prezzo: 0.00

