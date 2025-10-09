Sabato 11 ottobre alle ore 17 nella palestra comunale di Borgo Nuovo (Largo Partinico, 1 – Palermo) si terrà la conferenza stampa di presentazione del Campionato italiano di judo Fisdir, in programma domenica 12 ottobre al PalaMangano di Palermo, a partire dalle ore 9:00.
Sessanta gli atleti iscritti al campionato, tra settore promozione e agonistico, con disabilità intellettivo-relazionale e 11 le società partecipanti.
L’evento è stato organizzato dalla società sportiva Conca d’Oro di Palermo, in collaborazione con Endas Sicilia, Comitato regionale Fjlkam Sicilia, Lega navale Palermo e libera rappresentanza dei militari con il patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana e del Comune di Palermo.
Alla conferenza stampa interverranno:
Giovanni Mallia, Presidente regionale Fijlkam Sicilia
Germano Bondì, Vicepresidente nazionale Fisdir e dirigente SSD Conca d’Oro
Alessandro Anello, Assessore allo Sport del Comune di Palermo
Dario Galioto, Presidente Endas Sicilia
Paola Baroncelli, Referente tecnico nazionale judo Fisdir
Stefano Saitta, Presidente Cip Palermo
Nicola Vitello, Presidente Lega Navale Palermo
Addetto Stampa Anna Cane
Luogo: Palestra comunale Borgo Nuovo, Largo Partinico, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA
Tipo evento: Altro
Data Inizio: 11/10/2025
Data Fine: 11/10/2025
Ora: 17:00
Artista: Campionato judo Fisdir
Prezzo: 0.00
