Sabato 11 ottobre alle ore 17 nella palestra comunale di Borgo Nuovo (Largo Partinico, 1 – Palermo) si terrà la conferenza stampa di presentazione del Campionato italiano di judo Fisdir, in programma domenica 12 ottobre al PalaMangano di Palermo, a partire dalle ore 9:00.

Sessanta gli atleti iscritti al campionato, tra settore promozione e agonistico, con disabilità intellettivo-relazionale e 11 le società partecipanti.

L’evento è stato organizzato dalla società sportiva Conca d’Oro di Palermo, in collaborazione con Endas Sicilia, Comitato regionale Fjlkam Sicilia, Lega navale Palermo e libera rappresentanza dei militari con il patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana e del Comune di Palermo.





Alla conferenza stampa interverranno:

Giovanni Mallia, Presidente regionale Fijlkam Sicilia

Germano Bondì, Vicepresidente nazionale Fisdir e dirigente SSD Conca d’Oro

Alessandro Anello, Assessore allo Sport del Comune di Palermo

Dario Galioto, Presidente Endas Sicilia

Paola Baroncelli, Referente tecnico nazionale judo Fisdir

Stefano Saitta, Presidente Cip Palermo

⁠Nicola Vitello, Presidente Lega Navale Palermo

Addetto Stampa Anna Cane

