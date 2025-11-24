Sono gravissime le condizioni di Desiree L., 19 anni di Partinico, rimasta gravemente ferita nel terribile incidente avvenuto sabato pomeriggio sulla statale 624 della Palermo Sciacca, nel territorio tra Roccamena e Camporeale. Ieri la giovane ha subito un delicatissimo intervento chirurgico al femore al Trauma Center di Villa Sofia a Palermo ed è stato portato a termine. E’ in coma farmacologico, le sue condizioni restano comunque gravissime ed è quindi in prognosi riservata.

Nell’incidente aveva perso la vita l’amico Kevin Di Paola, 18 anni di Borgetto: era seduto davanti sul lato passeggero della Fiat Grande Punto Sport che si era ribaltata e accartocciata a causa di un urto spaventoso con una Fiat 500 che procedeva in direzione opposta. Una terza auto, giunta qualche secondo dopo, aveva colpito la 500. Al vaglio dei carabinieri la dinamica di quanto accaduto. Forse a giocare un ruolo determinante l’alta velocità e l’asfalto reso viscido dalla pioggia.

Ad avere la peggio sono stati i passeggeri che si trovavano sulla fiancata destra dell’auto, quella che era stata colpita con estrema violenza dall’altro veicolo che proveniva dalla direzione opposta. Davanti era seduto Kevin e dietro si trovava proprio Desiree. La giovane era stata trasportata d’urgenza in elisoccorso mentre per Kevin non c’era più nulla da fare: a causa delle gravi ferite era deceduto sul colpo. Ieri a Borgetto in chiesa Madre, in un bagno di folla commossa, si sono celebrati i funerali.

Intanto il parroco della chiesa del Santissimo Salvatore d Partinico, don Natale Centineo, ha voluto lanciare un appello a tutta la comunità affinchè preghi per le sorti di Desiree: “Ci uniamo nella preghiera per Kevin Di Paola – ha scritto il sacerdote -, un giovane di 18 anni che ha perso la vita in un gravissimo incidente stradale. Era con lui in macchina anche la giovane Desiree, per la quale vi chiedo incessante preghiera affinché il Signore la custodisca e la riconsegni all’affetto dei suoi cari. La vita di Desirée è appesa ad un filo e solo un miracolo può salvarla. Chiediamo con forza al Signore di alzare la sua mano potente e guarirla, mentre gli chiediamo anche di alleviare il dolore dei familiari di Kevin.