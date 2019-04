Organizzato dalla Uiltucs

Sit-in di protesta oggi davanti al Teatro Massimo organizzato dalla Uiltucs Sicilia per sostenere i cinque addetti ai servizi di vigilanza non armata della Fondazione, che rischiano il posto. Dopo il cambio di appalto l’azienda subentrante, la Elisicilia, non ha rispettato la clausola sociale e non ha assunto questo personale.

I manifestanti sono stati incontrati da un funzionario dell’ente delegato dal sovrintendente Francesco Giambrone, responsabile delle gare d’appalto, che ha rassicurato i lavoratori sull’impegno dell’ente a tutela di questo personale.

Marianna Flauto, segretario generale della Uiltucs Sicilia, è intervenuta per “ringraziare l’ente che ha rassicurato i lavoratori circa un suo impegno finalizzato alla risoluzione della vertenza e alla realizzazione di un incontro in tempi brevi, ma è chiaro che servono adesso atti concreti. Le motivazioni addotte dalla Elisicilia non trovano alcun riscontro e dunque la società ha l’obbligo di ottemperare a quanto previsto dalla clausola sociale e di assumere quindi i lavoratori”.