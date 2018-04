gli appuntamenti

Per il ciclo “Scampagnate in città” l’1 maggio a Sanlorenzo tornano le grigliate all’aperto tra i profumi dell’orto. Tante le golosità alla brace, dalla salsiccia alle costolette, carciofi e melanzane. Il tutto sulle note dei Lei tra noi e Ponente Noto, con tanti ospiti speciali.

Durante la settimana ogni sera dj set in Vineria, e il 3 maggio Daria Biancardi Trio.

Martedì 1 maggio – SCAMPAGNATA IN CITTÀ: LE GRIGLIATE DEL MERCATO + MUSICA LIVE

Nuovo appuntamento nel giardino del Mercato con le grigliate all’aperto delle botteghe di Sanlorenzo. L’occasione è la Festa dei lavoratori quando sarà possibile scegliere tra le pietanze alla brace di Carnezzeria e Ortofrutta e i fritti espressi della Pescheria: spazio alle costolette di agnello, le puntine di maiale e l’immancabile salsiccia, mentre per gli amanti delle verdure, l’Ortofrutta propone i carciofi alla brace e la grigliata di melanzane.

Piatti singoli, ma anche combinazioni speciali create ad hoc per l’occasione a prezzi d’eccezione, come il misto di carne con salsiccia, puntine di maiale e costolette di agnello (euro 6).

Speciale il menù della Pescheria che prevede coppi di pesciolini e calamari fritti al momento o l’anciova-burger, una polpetta di alici dolcemente rosolata, su una crema di yogurt al finocchietto selvatico e cipolla caramellata.

Ad arricchire la “scampagnata in città”, il trio Lei tra noi che, per la speciale occasione, sarà affiancato dal duo Ponente e Noto: insieme, a partire dalle 13, la band formata da Vincenzo Castello (batteria), Maria Ilenia Castello (voce) e Corrado Nitto (piano e voce) e il duo composto da Alessandra Ponente (voce) e Manlio Noto (chitarra) interpreteranno i grandi classici della musica pop nazionale, dando anche tantissimo spazio al pubblico, fra interazioni, “cantate” di gruppo e giochi musicali. Con loro sul palco tanti ospiti d’eccezione, per due ore di puro divertimento.

GLI APPUNTAMENTI MUSICALI DELLA SETTIMANA:

04-05-06 maggio, ore 19.30 – IN VINILE È MEGLIO CON DJ BARBARA CILLUFFO – (ingresso gratuito) – Palco Vineria – Prosegue con successo il ciclo “In vinile è meglio”, appuntamento serale in Vineria con il dj set d’autore, rigorosamente in vinile. Musica dal fascino retrò, con la puntina che solca i 45 giri accompagnandosi all’atmosfera calda e accogliente della Vineria per un aperitivo di puro relax.

In consolle, a far girare i vinili, la dj Barbara Cilluffo, grande cultrice e collezionista di musica, con una selezione in progress e variegata. Dalla dance alla black passando per soul, funk e house, la scaletta della nuova dj resident di Sanlorenzo è ampia e versatile.

Nata a Palermo, Barbara Cilluffo inizia ad appassionarsi alla black music giovanissima, cimentandosi a soli 14 anni a mixare musica funky e le prime canzoni rap. Dopo la musica hip-hop, si appassiona all’ascolto dell’hip-house e house, ispirandosi a dj di fama internazionale come Grandmasterflash, Spinderella, dj Spinna, Louie Vega, Frankie Knuckles, Kerri Chandler, DJ Shadow, Mix Master Mike.

3 maggio, ore 21.00 – DARIA BIANCARDI TRIO – (ingresso gratuito) – Palco Vineria – A partire dalle 21 torna sul palco di Sanlorenzo Daria Biancardi, una delle voci soul più acclamate d’Europa. Con lei Fabio Ziveri al piano e Pietro Scaffidi alla batteria, per un trio soul che fa dell’improvvisazione il proprio marchio di fabbrica.

In scaletta brani di Aretha Franklin, standard soul & funk, ma anche pezzi inediti e canzoni dell’album “Daria”, per un viaggio nel jazz delle origini, passando attraverso il blues del Mississippi per arrivare al soul di Detroit.

Reduce dal tour tedesco con i Sweet Soul Gospel Revue, band “all star” guidata dal talentuoso direttore musicale Michael Webb, che la porterà a settembre in un nuovo tour per il Nord Europa, la cantante palermitana rivelazione del talent “The Voice of Italy” nel 2014, alterna nel suo repertorio blues, soul e gospel.

Una carriera musicale iniziata giovanissima quella di Daria Biancardi, tra successi e difficoltà: il primo amore per il gospel, quindi la decisione di trasferirsi, appena diciannovenne, negli Stati Uniti, il ritorno in Italia dopo una trionfale audizione all’Apollo Theatre, la partecipazione a The Voice of Italy e, infine, il primo lavoro in studio con l’EP “Daria”. L’album autoprodotto si compone di testi e musiche della Biancardi, riarrangiati dai Soul Caravan, band che l’accompagna nei suoi concerti, e in particolare dall’arrangiatore Roberto Brusca.