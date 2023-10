Conclusi gli interventi nella direzione Catania

Sono stati ultimati gli interventi di manutenzione straordinaria su due viadotti dell’autostrada A19 Palermo-Catania, tra gli svincoli di Tremonzelli e Irosa. Da lunedì si comincia con l’apertura di nuovi cantieri sulla carreggiata in direzione Palermo. Quindi si prevedono nuovi disagi alla circolazione con deviazioni sulla carreggiata opposta. “Prosegue il piano di riqualificazione di questa arteria strategica per la viabilità dell’Isola – dice il presidente della Regione e neo commissario straordinario per la A19, Renato Schifani -. L’impegno che abbiamo preso coi siciliani è quello di dare, attraverso un adeguato ed efficiente impiego di uomini e mezzi, un nuovo slancio ai lavori, in corso o ancora da realizzare, per restituire sicurezza e decoro all’autostrada”.

Gli interventi conclusi

Gli interventi che si sono conclusi lungo la carreggiata in direzione Catania hanno riguardato i due viadotti contigui Passo Mattina I e Passo Mattina II. Hanno comportato la deviazione del traffico a doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta. Effettuati l’adeguamento sismico delle strutture, mediante interventi su pile e pulvini (gli elementi tra impalcato e pile) e la sostituzione dei giunti di dilatazione.

“Impressa accelerazione”

“Grazie alla collaborazione di questo governo con Anas – aggiunge l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò – stiamo imprimendo un’accelerazione ai lavori che interessano la Palermo-Catania. Questo ci consentirà di migliorare, in tempi ragionevoli, la mobilità e, quindi, la qualità della vita dei cittadini siciliani”. Secondo quanto riferito da Anas, da lunedì prossimo 23 ottobre, gli stessi interventi saranno avviati sui viadotti lungo la carreggiata in direzione Palermo. L’arteria verrà pertanto chiusa al traffico con istituzione del doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta, già ammodernata.

Ad agosto la riapertura di un viadotto

A proposito di questi interventi, nell’agosto scorso tornò pienamente percorribile, dopo anni, il viadotto “Ponte Cinque Archi” dell’autostrada A19 Palermo-Catania. Furono ultimati, infatti, i lavori lungo la carreggiata in direzione Catania, tra gli svincoli di Resuttano e Ponte Cinque Archi, per i quali era stato necessario introdurre il doppio senso di circolazione.

