da domani a palermo

Riaprono da domani a Palermo Palazzo Abatellis, Palazzo Mirto e l’Oratorio dei Bianchi

L’assessore Samonà: “Occasione per scoprire tre prestigiosi luoghi della cultura siciliana”

Le visite su prenotazione

Da domani, martedì 18 maggio la Galleria di Palazzo Abatellis, Palazzo Mirto e l’Oratorio dei Bianchi riaprono le porte ai visitatori con tre distinte iniziative che mettono in evidenza l’identità di ciascun sito e la varietà delle collezioni.

La soddisfazione dell’assessore Samonà

“Durante la fase di chiusura – sottolinea l’assessore dei Beni cuturali e dell’Identità siciliana, Alberto Samonà – l’attività di conservazione, ricerca e riordino all’interno dei Parchi e dei Musei siciliani non si è mai interrotta grazie al lavoro delle professionalità interne che hanno provveduto alla cura delle raccolte, quelle esposte e quelle dei depositi. Le iniziative proposte dalla Galleria Abatellis e dalle sedi di Palazzo Mirto e dall’Oratorio dei Bianchi ne sono una pratica espressione che offre, a quanti ben conoscono i tre siti, una rinnovata occasione di visita”.

La ricca e preziosa collezione di Palazzo Abatellis

In particolare “la ricca e preziosa collezione grafica di Palazzo Abatellis – precisa Evelina de Castro, direttrice della Galleria regionale di Palazzo Abatellis – custodisce il disegno raffigurante la Madonna inginocchiata in preghiera, riconosciuto dagli specialisti come opera di Andrea Verrocchio, il grande artista del Quattrocento fiorentino, ricordato dalle fonti come il maestro di Leonardo. L’opera del Verrocchio, scultore e disegnatore, apriva la mostra di Leonardo al Louvre nel 2019, centenario della morte e nello stesso anno il Verrocchio veniva celebrato a Firenze e poi a Washington. Il disegno di Palazzo Abatellis apre la sezione grafica del catalogo di Washington. Di recente la Galleria – ricorda la direttrice De Castro – ha avuto modo di ospitare Johannes Nathan, fra i maggiori esperti di disegno leonardesco, che ha tenuto la sua lectio davanti al nostro Verrocchio, illustrandone i caratteri che ne confermano l’attribuzione”.

Le ragioni di salvaguardia non consentono di esporre l’opera alla luce se non per brevi periodi e l’occasione della riapertura ha suggerito l’opportunità di proporla nel raccoglimento della saletta cinquecentesca adiacente la grande sala del Trionfo della Morte.

La collezione di Palazzo Mirto

Quanto a Palazzo Mirto fra le sue raccolte, troviamo le lucerne antropomorfe di Caltagirone, dalle tipiche cromie. Si tratta di un’interessante e varia campionatura di scultura plastica in ceramica applicata agli oggetti d’uso, delle quali le lucerne (la cui modellazione era frutto dell’abilità del maestro ceramista), divengono oggetto di collezionismo già nel corso del XVIII e ancor più nel XIX secolo. L’esposizione mostra una ricca selezione e varietà dei pezzi che, nel piccolo formato e rispondendo ad una tipologia funzionale, offrono una ricca selezione di statuette raffiguranti tipi e costumi popolari dell’epoca. Alcune di queste lucerne recano in mano uno strumento o un animale, altre sono figure virili a cavalcioni su animali fantastici di mitologica valenza.

Le tre esposizioni da non perdere

a Palazzo Abatellis: Di mano del Verrocchio

Un disegno del maestro di Leonardo

fino a martedì 25 maggio

a Palazzo Mirto: Figure di luce

Una collezione di lucerne antropomorfe di ceramica di Caltagirone

fino a domenica 20 giugno

all’Oratorio dei Bianchi: Il senso della vita

Scultura barocca per rappresentare la morte

fino a domenica 20 giugno

Orari di apertura

Palazzo Abatellis – Palazzo Mirto

dal martedì al sabato 9.00 – 19.00 domenica e festivi 9.00-13.30

Oratorio dei Bianchi

dal martedì alla domenica e festivi 10.00 -18.00

Visite su prenotazione

Sarà possibile accedere ai tre siti previa prenotazione sul sito http://laculturariparte.youline.cloud , selezionando il giorno e la fascia oraria prescelta in accordo con gli orari sopra indicati.