Un 27enne di Marineo (PA) è stato arrestato con l’accusa di abusi sessuali nei confronti di una ragazza austriaca. Per questo la magistratura austriaca ha emesso un mandato di arresto europeo. La sezione feriale della Corte lo ha consegnato all’Austria, dopo la convalidato dell’arresto. Arrestato l’8 luglio, l’uomo si era opposto al proprio ritorno nel Paese straniero, ma i giudici ritengono sussistenti tutte le condizioni per rimandarcelo. Si legge sul Giornale di Sicilia.

L’episodio contestato risale a maggio in una città austriaca. L’uomo si trovava lì per lavoro, quella sera aveva bevuto più del dovuto e aveva cominciato a riservare attenzioni indesiderate a una ragazza. Nonostante l’opposizione di lei, c’erano stati palpeggiamenti insistiti nelle parti intime, fino a quando il marinese non era stato definitivamente respinto. Nel giro di poche ore era scattata la denuncia. Così ha deciso di fuggire in Italia.

I carabinieri della stazione di Marineo lo avevano arrestato l’8 luglio, consegnandolo al Gip di Termini Imerese, che in meno di 24 ore lo aveva interrogato. Si oppose alla consegna all’Austria ma la Corte d’appello il 10 luglio aveva convalidato il provvedimento restrittivo. Ora l’ulteriore decisione di consegnarlo all’Austria per il processo.