L'avvocato ha già ricoperto la carica dal 2013 al 2016

L’avvocato Leonardo Di Franco è il nuovo presidente dell’Accademia di Belle Arti di Palermo. La nomina ministeriale è giunta l’altro ieri ed è valida per un triennio. Un ritorno per il legale alla carica di presidente dell’accademia.

Leonardo Di Franco ha già ricoperto la carica dal 2013 al 2016, ma è stato pure vicepresidente della Fondazione Manifesta 12 (2015-2019), vicepresidente con delega agli Affari Legali della Fondazione Teatro Massimo di Palermo (2014-2019) e, nel 2019, responsabile dell’ufficio Promozione della Città, Turismo, Internazionalizzazione e Sviluppo economico del Territorio della Città di Palermo.

Le parole di Di Franco

“Sono onorato per questo importante incarico, che assumo ancora una volta con grande entusiasmo e senso del dovere – commenta il neo presidente, Leonardo Di Franco – . C’è molto da fare per soddisfare al meglio la domanda di servizi adeguati al diritto allo studio degli alunni e per offrire il massimo sostegno logistico, tecnico e finanziario a docenti e personale. Conosco bene l’Accademia, le sue criticità e i punti di forza da cui ripartire, anche, ma non solo, per cogliere le sfide e le opportunità offerte dal Pnrr. Insieme al direttore Umberto De Paola e a tutto il personale docente, amministrativo e tecnico, saremo impegnati nei prossimi anni a garantire il consolidamento dopo il difficile periodo pandemico e il rilancio, in termini di servizi, di beni patrimoniali, di offerta formativa e culturale, della massima istituzione di alta formazione artistica palermitana”.

E conclude: “L’Accademia sarà non solo un alto punto di riferimento culturale per Palermo e per la Sicilia, ma, attraverso il dialogo proattivo con tutte le istituzioni pubbliche locali e regionali, sarà testa di ponte proiettata sull’Europa e sul Mediterraneo, in continuità con la sua vocazione europea ed internazionale”.