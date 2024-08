Agevolare le persone con disabilità nelle operazioni di partenza e di arrivo all’Aeroporto “Falcone-Borsellino” di Palermo. Questo è il tema centrale del tavolo voluto fortemente da Assessorato alle Attività Politiche Sociali del Comune di Palermo, dal sindaco del Comune di Cinisi, da Gesap, dal Garante dei Disabili e dalla cabina di regia del Comitato dei Diritti delle persone con disabilità.

Problematiche legate ai parcheggi

L’incontro ha riguardato la problematica legata all’assoggettamento a provvedimenti sanzionatori da parte della Polizia Municipale del Comune di Cinisi nei confronti di passeggeri disabili che usufruiscono del servizio di parcheggio PRM, in zona ZTC presso lo scalo palermitano, riservati ai possessori del certificato CUDE, in corso di validità, non esposto in originale sul parabrezza del veicolo.

Richieste dei passeggeri con disabilità

Una vertenza nata dalle diverse istanze inviate dai passeggeri disabili, impossibilitati a lasciare il proprio certificato in auto, dovendo necessariamente portarlo sempre con sé per utilizzarlo in altra sede. Da qui la richiesta di non essere soggetti a contravvenzioni, una volta riconosciuto, al momento dell’ingresso in aeroporto, il loro diritto alla fruizione del servizio da parte della Società di gestione. In questo senso, tutte le parti in causa hanno fornito piena disponibilità, nel rispetto delle disposizioni di Legge in vigore, per arrivare ad una soluzione condivisa.

Piattaforma nazionale per il riconoscimento dei veicoli

Una norma, risalente al 2012 e poi successivamente integrata da un decreto del 2021, mette a disposizione dei comuni italiani una piattaforma alla quale iscriversi per poter registrare tutti gli utenti con regolare documentazione, facilitandone così il riconoscimento della vettura parcheggiata tramite un codice generato dalla piattaforma. Attualmente, però, soltanto 500 dei quasi 8 mila Comuni italiani hanno aderito, appena 12 in Sicilia. “Da parte di tutti i soggetti coinvolti è stata registrata piena disponibilità non solo con le parole, ma già nei fatti, avendo ampliato a 37 gli stalli di sosta dedicati alle persone disabili e riformulate le procedure in vigore da parte di Gesap e con il Comune di Cinisi, neo insediato, che ha già avviato le procedure di iscrizione alla piattaforma nazionale dei contrassegni unici nonché ricorrendo ad un parere legale presso l’ufficio legislativo del Ministero delle Infrastrutture circa le diverse istanze presentate – dichiarano congiuntamente l’Assessore alle Politiche Sociali Rosi Pennino, il Sindaco di Cinisi Vera Abbate, il Direttore Generale Gesap S.p.a. Massimo Abbate e il Garante per i diritti delle persone con disabilità del Comune di Palermo Pasquale Di Maggio -. Da questo tavolo programmatico, siamo certi, verranno fuori quelle risposte che in tanti attendono da anni, testimoniando l’impegno sociale di tutti gli enti coinvolti nei confronti dei cittadini dell’Area Metropolitana più bisognosi”.