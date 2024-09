“Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione da parte del Consiglio comunale della proposta di delibera con cui abbiamo modificato alcuni punti del regolamento sull’assistenza specialistica in favore dei minori con disabilità. Modifiche che permetteranno di migliorare il servizio per i bambini e per gli operatori che lavorano quotidianamente con loro nelle scuole al fine di favorire i processi di inclusione e apprendimento.

Le modifiche apportate ci consentiranno di garantire l’assegnazione di un operatore a tutti i bambini che ne hanno bisogno già dall’avvio a pieno regime dell’anno scolastico, utilizzando le graduatorie disponibili (graduatoria triennale e graduatorie straordinarie) senza la necessità di pubblicare nuovi avvisi. In sede di convocazione ogni operatore potrà scegliere fino a tre incarichi e il nuovo regolamento, inoltre, agevolerà un pagamento più celere e regolare dei compensi. Il mio ringraziamento va agli uffici dell’Area Scuola e al Consiglio comunale che ha dimostrato grande competenza e sensibilità su un argomento delicato e complesso come quello del supporto da parte delle istituzioni ai minori con disabilità e alle loro famiglie”. Lo dichiara Aristide Tamajo, assessore all’Istruzione del Comune di Palermo.

“Soddisfatti dell’approvazione”

“Siamo estremamente soddisfatti per l’approvazione del nuovo “Regolamento assistenza specialistica agli alunni disabili”, che rappresenta lo strumento per fare partire in tempo il servizio dedicato agli studenti con disabilità. Sin dal nostro insediamento, abbiamo constatato le gravi carenze esistenti nell’assistenza scolastica per i bambini con disabilità e la situazione complessa in cui lavorano gli operatori. Per questo motivo, la nostra Commissione e il Gruppo consiliare della Democrazia Cristiana si sono impegnati a fondo per migliorare questo servizio essenziale. Il nuovo regolamento rappresenta uno strumento indispensabile per garantire un’assistenza specializzata e qualificata, con l’obiettivo di rispondere in modo più efficace alle esigenze degli studenti e delle loro famiglie, ma anche dei professionisti che prestano la loro opera nelle scuole palermitane e ai quali va il nostro grazie. Continueremo a lavorare per una Palermo sempre più inclusiva, dove il diritto allo studio e all’assistenza per i bambini con disabilità sia una priorità concreta e non solo un principio astratto. La sua approvazione è il frutto di un processo partecipato, che ha visto la collaborazione di diverse parti interessate, tra cui operatori scolastici, famiglie e rappresentanti delle associazioni di categoria. Il regolamento, infatti, mira a uniformare e migliorare i criteri di erogazione dei servizi di assistenza specialistica, assicurando la presenza di personale qualificato nelle scuole e un supporto continuo per i ragazzi con disabilità”. Lo dichiara Viviana Raja, consigliere comunale della Democrazia Cristiana e componente della commissione Istruzione.

Le parole di Imperale e Alotta: “Vigileremo”.

“L’approvazione di questa delibera migliorerà il servizio di assistenza specialistica agli alunni disabili. È un grande passo in avanti, ma il traguardo si raggiungerà solamente con la statalizzazione o il reperimento, per i prossimi anni, di risorse aggiuntive per uniformarci alla Città metropolitana. È stato fatto un importante lavoro di sinergia anche con i colleghi di minoranza, con l’assessore Tamajo e con gli uffici”. Lo dichiarano i presidenti della IV e V Commissione consiliare Salvo Imperiale e Salvo Alotta. “Si tratta di un grande passo in avanti, ma il traguardo si raggiungerà solamente con la statalizzazione o il reperimento, per i prossimi anni, di risorse aggiuntive per uniformarci alla città metropolitana con il ricorso alle cooperative. Da presidente della Commissione Politiche sociali ho lavorato affinché si potesse arrivare all’approvazione e sono stato, insieme alla collega Leto, Argiroffi, Rappa e Milazzo il proponente dell’ordine del giorno che impegna l’amministrazione comunale affinché la figura professionale chiamata a svolgere il servizio di assistenza all’autonomia nelle scuole vengono retribuite con puntualità”. Lo dichiara Salvatore Imperiale, presidente della IV Commissione consiliare a Palermo.

Lavoriamo per Palermo: “Bene l’approvazione”

“Esprimiamo la più ampia soddisfazione per l’approvazione del regolamento per l’assistenza specialistica degli alunni disabili avvenuta oggi in Consiglio comunale. Grazie a questo atto sarà possibile per circa 800 studenti titolari dei benefici collegati alla Legge 104/92 art. 3 comma 3 di usufruire del servizio di assistenza specialistica già dal mese di settembre, anticipando di molto i tempi di attivazione del servizio rispetto agli anni passati. Il servizio di assistenza specialistica, che si pone come obiettivo il primario raggiungimento dell’autonomia e della comunicazione personale del minore disabile, sarà prestato a beneficio di tutti gli alunni disabili presenti nelle scuole statali, regionali e comunali dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Un plauso va certamente all’assessore alla Pubblica istruzione, agli uffici, alle Commissioni e al Consiglio comunale tutto che, con senso di responsabilità, ha varato l’atto nei tempi necessari per evitare di sottoporre le famiglie dei ragazzi disabili ai forti disagi legati al ritardo nell’attivazione del servizio”. Lo dichiara il Gruppo consiliare Lavoriamo per Palermo.

La minoranza: “Approvato solo per nostro senso di responsabilità”

“È solo grazie al senso di responsabilità dell’opposizione se oggi è stato possibile approvare in aula il regolamento che consentirà ai nostri ragazzi con disabilità di fruire dell’assistenza necessaria già dalla fine di settembre. Ancora una volta, la maggioranza non aveva il numero legale per votare l’atto e la nostra presenza ha reso possibile la sua approvazione.

Questo regolamento, seppur introduca piccole, condivisibili migliorie, rappresenta purtroppo un grave passo indietro nella qualità del servizio. Infatti, dopo mesi di approfondimenti nelle commissioni, durante i quali abbiamo lavorato per introdurre modifiche per migliorare l’assistenza agli alunni con disabilità e riconoscere il valore del lavoro degli operatori, che spesso attendono pagamenti con ritardi inaccettabili, quei miglioramenti ottenuti sono stati vanificati da una sortita della maggioranza: con un emendamento, si è ulteriormente abbassato il livello richiesto per l’accesso in graduatoria, come già accaduto lo scorso anno.

È inaccettabile che un servizio così delicato, che riguarda bambini fragili e richiede competenze specifiche e dedizione, venga trattato come una semplice opportunità di inserimento lavorativo. Un servizio che dovrebbe essere basato sulla qualità e sulla professionalità rischia di essere svilito, mettendo a repentaglio il benessere di chi più ne ha bisogno.

Un ulteriore elemento di preoccupazione emerso durante la discussione è stata la risposta dell’assessore Tamajo, il quale ha affermato la necessità di 1,5 milioni di euro aggiuntivi per garantire il servizio dal prossimo anno. Tuttavia, al momento, queste risorse non ci risultano allocate nel bilancio comunale, il che solleva il timore di una possibile riduzione del servizio. Una preoccupazione che non possiamo ignorare, poiché colpirebbe i più fragili e metterebbe a rischio la continuità e l’efficacia di un servizio essenziale”.

Lo dichiarano i consiglieri del M5S Randazzo, Amella e Giuseppe Miceli, del PD Piccione, Di Gangi, Teresi e Arcoleo, di OSO Argiroffi e Forello, di AVS Giambrone e Mangano, del Gruppo Misto Carmelo Miceli e Giaconia, e Franco Miceli.

Il plauso di Terrani

Il presidente della VII Commissione consiliare con competenze sui regolamenti, Pasquale Terrani, esprime «grande soddisfazione per la proposta di delibera, approvata oggi in Consiglio comunale, che modifica alcuni punti del regolamento sull’assistenza specialistica in favore dei minori con disabilità. Le modifiche permetteranno di migliorare il servizio per i minori e per gli operatori che lavorano quotidianamente con loro nelle scuole».