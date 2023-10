Gip ha convalidato arresti con obbligo di firma

Gli agenti di polizia di Stato hanno arrestato due giovani di 25 e 26 anni accusati di avere rubato in un B&B nella zona di via Oreto a Palermo.

I due sono stati bloccati in via Errante dopo l’allarme lanciato al 112 da un residente. Gli agenti sono arrivati e hanno arrestato quasi subito uno dei due giovani. Per acciuffare il secondo è stato necessario un inseguimento sui tetti. Il giovane ha raggiunto l’ultimo piano e poi è saltato da un tetto a una terrazza nella speranza di arrivare di via Oreto e fare perdere le proprie tracce. Ad attenderlo dall’altra c’erano altri poliziotti che infine sono riusciti a bloccarlo e a recuperare un paio di cuffie airpods e altri dispositivi rubati a un turista.

Sia il 25enne che il 26enne, entrambi con precedenti per furto e altri reati contro il patrimonio, sono stati arrestati. Il gip ha convalidato i due arresti disponendo per entrambi l’obbligo di firma in commissariato.

I furti nella zona di corso Tukory

Risalgono all’inizio di ottobre gli arresti di due giovani per un furto nella zona di corso Tukory. Marito e moglie erano tornati in città proprio quel giorno trovandosi loro malgrado a constatare un furto avvenuto nella loro abitazione: i ladri erano entrati portando via oro, contanti e pc. La notte stessa, dopo il sopralluogo dei carabinieri e dopo aver messo in ordine l’appartamento, i due erano andati a letto quando un rumore li ha svegliati: un ragazzo di 26 anni e una ragazza di 24 si erano intrufolati nel loro appartamento loro per rubare ciò che restava.

Sgominata banda in azione in provincia

I carabinieri nell’agosto scorso sono riusciti anche a risolvere un caso di furto in appartamento nel Palermitano. Ad essere stata individuata la banda. Tre gli arresti, due uomini e una donna. Ad essere eseguita un’ordinanza di custodia cautelare del gip di Termini Imerese. E’ scattata nei confronti di due uomini di 20 e 38 anni portati in carcere e di una donna di 34 anni, finita ai domiciliari. Sono tutti di Montemaggiore Belsito accusati in concorso di furto in abitazione, commesso ai danni di una signora 89enne.