Secondo i finanzieri l’uomo avrebbe intascato sussidi per oltre 10 anni

Giudizio immediato per Francesco Faija, 40 anni, soprannominato “Berlusconi”, accusato dalle indagini della guardia di finanza di essere un falso cieco.

Il processo inizierà a maggio. Faija è stato condannato in primo grado a 14 anni e 10 mesi nell’inchiesta spaccaossa Tantalo bis. Secondo i finanzieri l’uomo si sarebbe finto cieco per intascare la pensione di invalidità e accompagnamento per oltre 10 anni, percependo indebitamente 171 mila euro in tutto dall’Inps.

L’imputato, oltre ad avere la patente è stato filmato dai baschi verdi mentre insegna alla figlia ad andare in bici.

“In dibattimento – spiega l’avvocato – attraverso le nostre perizie dimostreremo che il nostro assistito non è un falso cieco. L’inchiesta sulla truffa è stata coordinata dal procuratore aggiunto Sergio Demontis ed il sostituto Giorgia Spiri. I pm hanno ottenuto dal gip che si vada direttamente a processo, senza celebrare l’udienza preliminare. L’imputato ha deciso di essere giudicato con il dibattimento, che inizierà a maggio davanti alla quarta sezione del tribunale monocratico.