Acqua buona da bere quella che sgorga dai rubinetti di Palermo ma la sua reputazione è pessima e per questo i palermitani non la bevono. Ma non basta. L’uso della risorsa idrica è spesso improntato a cattive abitudini, sprechi e modi di fare che vanno cambiati per tutelare la risorsa idrica, contrastare il rischio di turnazione e usare il “bene pubblico acqua” in modo giusto, equilibrato e consapevole.

Il progetto che da valore all’acqua, ecco H2Oh!

Al via il progetto H2Oh! La verità sull’acqua pubblica a Palermo che chiama all’azione cittadini e istituzioni per un consumo idrico più consapevole, in risposta alla crescente scarsità idrica e alla crisi climatica. L’iniziativa, avviata dall’associazione Neu nòi, da sempre impegnata nella tutela dell’ambiente e nella promozione di uno stile di vita sostenibile, si propone di rilanciare l’uso delle fontanelle pubbliche di acqua potabile come alternativa valida ed ecologica alle bottiglie di plastica, contribuendo così alla riduzione dell’inquinamento e alla promozione di una maggiore consapevolezza ambientale tra i cittadini.

Il progetto, vincitore del bando NOPLANETB finanziato dall’Unione Europea, nasce dalla necessità di contrastare la disinformazione sull’acqua pubblica a Palermo e si propone di fornire ai cittadini informazioni, chiare e scientificamente fondate, sulla qualità dell’acqua pubblica, favorendo la scelta consapevole di un consumo idrico responsabile.

I test sulla risorsa acqua

Attraverso test comparativi anonimi tra acqua pubblica e privata, somministrati in cieco nelle piazze, tramite laboratori interattivi per illustrare i benefici ambientali ed economici dell’acqua di rubinetto e grazie alla distribuzione di materiale informativo (infografiche e brochure), l’associazione, diventata ormai una realtà di riferimento in città, si prefigge l’obiettivo di raggiungere oltre 5000 persone e di costruire nei cittadini la fiducia nei dati scientifici, abbattendo i pregiudizi al fine di promuovere una gestione più responsabile della comune risorsa idrica. Un aspetto centrale del progetto è la trasparenza, analisi di laboratorio chimiche e batteriologiche condotte da laboratori certificati sulle fontanelle pubbliche garantiranno, infatti, la sicurezza dell’acqua erogata. Inoltre una campagna di comunicazione mirata evidenzierà i vantaggi ambientali, economici e salutistici derivanti dall’utilizzo delle fontanelle pubbliche.

La mappatura delle fontanelle e la riqualificazione

Il progetto prevede la mappatura delle fontanelle pubbliche, la loro riqualificazione e manutenzione, la distribuzione di borracce riutilizzabili, una campagna di sensibilizzazione nelle scuole e nei quartieri. Le attività si concentreranno nei quartieri di Palermo a partire dalla Kalsa e prevedono la partecipazione diretta e interattiva di circa 300 cittadini. Inoltre, grazie alla collaborazione con l’Istituto Comprensivo Statale Rita Borsellino e dell’Istituto Piazzi, saranno coinvolti in attività didattiche circa 150 studenti. Neu nòi propone un approccio multidimensionale basato su cinque punti specifici. Eccoli:

· Educazione e informazione: Campagne di sensibilizzazione per sfatare i falsi miti e promuovere la fiducia nell’acqua del rubinetto.

· Promozione di alternative sostenibili: Incentivare l’utilizzo di borracce e l’accesso all’acqua pubblica attraverso fontanelle e case dell’acqua.

· Mappatura delle fontanelle

· Incentivazione dei punti acqua nelle scuole e negli ospedali

· Sollecitare l’azienda AMAP a monitorare la qualità dell’acqua e aggiornare i dati sul sito.

Acqua buona, pessima reputazione

A Palermo l’acqua del rubinetto è buona, ma non gode di buona reputazione. È una contraddizione che ci portiamo dietro da anni: un bene comune sicuro, controllato e accessibile, che però resta poco utilizzato e spesso guardato con sospetto.

Con il progetto H2Oh! vuole mettere in discussione un’abitudine radicata: quella di affidarsi all’acqua in bottiglia anche quando non ce n’è bisogno.

È una scelta comoda, certo, ma costosa per l’ambiente, per le famiglie e per la collettività. Quello che si vuole fare è aprire spazi di dubbio e di confronto, offrendo dati aggiornati e occasioni di esperienza diretta. Perché un cambiamento è possibile, se lo facciamo insieme.

Il parere del chimico

“L’acqua fornita dalla rete idrica comunale di Palermo è potabile e sicura, con standard chimici e microbiologici pienamente conformi alla normativa vigente, del tutto comparabili a quelli dell’acqua in bottiglia” dice il chimico Alessio Terenzi secondo il quale “Promuoverne il consumo ha anche importanti ricadute ambientali: si riduce l’uso di plastica, si limita l’emissione di CO₂ legata al trasporto. L’installazione di impianti di osmosi inversa, oltre a non essere necessaria nella maggior parte dei casi, comporta un significativo spreco idrico ed energetico. È importante invece garantire una regolare manutenzione delle cisterne condominiali, quando presenti, per preservare la qualità dell’acqua fino al punto d’uso”.

Le fontanelle

Già il 30 Novembre scorso, su sollecito di Neu noi, il Consiglio Comunale di Palermo aveva approvato una variazione di bilancio, per un impegno di spesa di 500.000 euro da prelevare dall’accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria, finalizzate all’istallazione di fontanelle potabili in tutte le scuole comunali. Adesso si attendono ulteriori prosecuzioni.

L’associazione auspica, inoltre, di poter sviluppare una piattaforma digitale per il monitoraggio partecipato delle fontanelle e di creare una rete regionale di associazioni e enti per una gestione più sostenibile e inclusiva dell’acqua pubblica.

Una alternativa ecologica

H2Oh! La verità sull’acqua pubblica a Palermo si presenta come un passo concreto verso un futuro più sostenibile della città proponendo un’alternativa ecologica e conveniente alle bottiglie di plastica. Inoltre, contribuirà alla valorizzazione del patrimonio delle fontanelle pubbliche, un bene comune da preservare e promuovere. Il progetto si pone come modello di good practice replicabile in altre realtà, con l’obiettivo di diffondere in tutta la Sicilia una cultura del consumo idrico più sostenibile e consapevole volto ad invertire la rotta verso l’inderogabile must della sostenibilità.

Il Presidente Michelangelo Pavia

“L’acqua pubblica è una risorsa preziosa. – afferma Michelangelo Pavia, presidente dell’associazione- L’eccessivo consumo di acqua in bottiglia a Palermo e, più in generale in Italia, rappresenta un’anomalia che deve essere affrontata con urgenza. È necessario un cambio di paradigma, basato su una maggiore consapevolezza da parte dei cittadini, su una gestione più responsabile della risorsa idrica e su un impegno concreto da parte delle istituzioni per promuovere un futuro più sostenibile. Attraverso un approccio innovativo che combina educazione, coinvolgimento diretto e una forte campagna comunicativa sui social media, puntiamo a raggiungere fino a 5000 persone e a sensibilizzare anche le scuole. Siamo orgogliosi di poter contribuire attivamente alla salvaguardia del nostro pianeta, partendo proprio dalla nostra città. Sappiamo che rilanciare l’uso delle fontanelle è una goccia nell’oceano, ma crediamo fermamente che ogni piccolo gesto, moltiplicato per l’impegno di tanti, possa generare un cambiamento significativo”.

La direttiva europea sull’acqua potabile

A livello europeo la nuova proposta di direttiva sull’acqua potabile mira a rafforzare la fiducia nell’acqua del rubinetto e a ridurre il consumo di acqua in bottiglia, incentivando la trasparenza sui costi e la qualità dell’acqua erogata. Pur godendo di acqua pubblica di buona qualità, l’Italia è il primo paese consumatore di acqua in bottiglia in Europa e il secondo nel mondo. L’acqua del rubinetto italiana è soggetta a rigorosi controlli ed è conforme agli standard europei, ma spesso viene ingiustamente percepita come meno sicura rispetto a quella in bottiglia. Questa percezione è alimentata da falsi miti, come quello, smentito però dalla scienza, della correlazione tra acqua calcarea e calcoli renali. Una generale sfiducia, spinge il 43% degli italiani a bere esclusivamente acqua in bottiglia e Palermo esalta questa contraddizione. L’acqua pubblica, gestita dall’azienda AMAP, è conforme agli standard e tuttavia i cittadini sono restii a berla. Test di assaggio alla cieca, effettuati da Neu nòi in diversi punti della città, hanno dimostrato che le spesso persone non distinguono l’acqua pubblica da quella in bottiglia, a riprova che la sfiducia è infondata. L’enorme consumo di acqua in bottiglia (8 miliardi di bottiglie di plastica all’anno in Italia) ha un impatto ambientale devastante. A Palermo si buttano circa 220.000 bottiglie di plastica al giorno, cioè più di 85.000.000 l’anno, che equivalgono alla superficie di 365 campi da calcio rivestiti di bottiglie. Un campo al giorno per un anno! Purtroppo solo un terzo delle bottiglie viene riciclato, mentre il resto finisce tra i rifiuti, inquinando mari e terre e alimentando il fenomeno inarrestabile delle isole di plastica. A questo si aggiunge anche un aspetto economico di non minore importanza. Il mercato dell’acqua in bottiglia, infatti, genera un giro d’affari miliardario per le aziende, a fronte di introiti irrisori per le Regioni, che applicano bassi canoni di concessione, addirittura pochi centesimi per metro cubo, secondo l’indagine di Legambiente del 2018.