Lezioni sospese da oggi e fino a nuova comunicazione all’istituto alberghiero Paolo Borsellino di Palermo per “criticità sulla potabilità dell’acqua”. Il provvedimento è del dirigente scolastico Domenico Di Rosa.

“Si comunica che seguito dei recenti controlli di routine e della relativa analisi delle acque contenute nelle cisterne dell’edificio della sede centrale e della succursale sono emerse alcune criticità riguardanti la potabilità dell’acqua – si legge nel provvedimento del dirigente scolastico – pertanto, a tutela della salute e della sicurezza di tutta la comunità scolastica, si rende necessaria l’interruzione urgente e immediata delle attività didattiche, nella sede predetta, già da oggi alle ore 13 e fino a nuove disposizioni”.