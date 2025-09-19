AciComics & Games – 3° Edizione

Villa Belvedere, Acireale (CT)

19, 20, 21 settembre 2025





INTRODUZIONE

Da domani, 19 Settembre a domenica 21 Settembre 2025 torna l’appuntamento più atteso per appassionati di fumetti, videogiochi, cosplay, giochi da tavolo e cultura pop: AciComics & Games! Giunta alla sua terza edizione, la fiera si svolgerà nella splendida cornice di Villa Belvedere di Acireale, pronta ad accogliere migliaia di visitatori con un programma ricchissimo di eventi, ospiti e attività.





TAGLIO DEL NASTRO E CERIMONIA DI APERTURA

Venerdì 19 settembre – ore 11:00

La fiera aprirà ufficialmente con il taglio del nastro alla presenza del Direttore della Fiera Giuseppe Mantegna, del Sindaco di Acireale Roberto Barbagallo e delle istituzioni locali.

A seguire, alle 11:15, si terrà la cerimonia di apertura con una conferenza inaugurale presso l’Area Conferenze.





MEET & GREET – INCONTRI CON GLI OSPITI

Un’occasione unica per incontrare dal vivo alcuni dei protagonisti più amati del web, del doppiaggio e della scena pop:

• 19 settembre, ore 16:00 – Leutum (seguitissimo nel mondo del gaming su TikTok e YouTube, Leutum conquista ogni giorno migliaia di fan con ironia e gameplay)

• 20 settembre, ore 16:00 – Favij (Il pioniere dello YouTube italiano, con milioni di follower e una carriera che ha segnato un’intera generazione di gamer e creator digitali.)

• 20 settembre, ore 18:00 – U Calabrisi & Il Principino (Duo comico irresistibile, tra sketch virali e battute memorabili: portano sul palco tutto il calore (e l’ironia) del Sud con uno stile inconfondibile.)

• 21 settembre, ore 16:30 – Leonardo Graziani & Emanuela Pacotto (Due voci leggendarie del doppiaggio italiano che ci accompagnano nel cuore dell’anime e delle serie animate più amate di sempre.)

AREE TEMATICHE E ATTIVITÀ PRINCIPALI

AREA GAMES & GDR

• 19/09 – ore 17:00: Torneo Beyblade

• 20/09 – ore 16:00: Simultanea di scacchi con Davide Pulvirenti

• 21/09 – ore 11:15: 2° Torneo di Scacchi

• 21/09 – ore 15:00: Epic Multitavolo – GDR

• Durante tutta la fiera: area giochi da tavolo, titoli inediti, sessioni GDR libere

SAKURA GARDEN – Cultura pop asiatica

• 19 & 21/09 – ore 18:00: Lezione con Misaki

• 20/09 – ore 12:00: Karaoke K-pop/J-pop

• Altre attività: Random dance, quiz, proiezioni MV, giochi interattivi





AREA GAMING

Ogni giorno alle 15:00:

• Torneo Mario Kart World

• Torneo EA Sports FC 25

• Torneo Tekken 8

AREA CONFERENZE

• 19/09 – ore 11:15: Cerimonia di apertura

• 20/09 – ore 11:00: Partita di D&D con ospite speciale

• 21/09 – ore 15:00: Voice Uncovered con Leonardo Graziani & Emanuela Pacotto

AREA PALCO

• 19/09 – ore 16:00: Opening con Leutum

• 20/09 – ore 15:30: Opening con Favij

o ore 19:30: Talk show con U Calabrisi & Il Principino

• 21/09 – ore 15:30: Opening con Graziani & Pacotto

o ore 16:00–19:00: Cosplay Contest

o ore 20:30: Saluti finali & Premiazione Cosplay

