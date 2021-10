Il locale storico da tempo era al centro di un contenzioso

La polizia di Stato ha indagato due palermitani, rispettivamente amministratore unico e socio di una ditta che aveva in concessione demaniale marittima l’area dove si trova l’Addaura Wave, un locale storico del palermitano. I due dovranno rispondere di illeciti ambientali, rovina di manufatti, discarica non autorizzata ed occupazione indebita di area demaniale marittima, oltre che di inosservanza di un provvedimento dell’autorità amministrativa.

I sospetti dal 2017

Nell’Addaura Wave, locale nella scogliera del lungomare Cristoforo Colombo, già nel giugno del 2017, dopo controlli congiunti dell’Arpa e della Siae, aveva evidenziato carenze strutturali tra cui un’area abusiva adibita a deposito di alimenti e bevande; nel corso di quei controlli era emersa la presenza di lavoratori “in nero”. Ad agosto del 2018, in seguito ad alcune denunce pervenute da residenti, furono i tecnici dell’Arpa ad effettuare alcune rilevazioni ed il locale aveva subito un provvedimento di chiusura per cinque giorni per mancato rispetto di un’ordinanza sindacale che, allora, prevedeva la sospensione della musica a mezzanotte. Altri controlli a luglio del 2019, quando l’assessorato regionale Territorio e Ambiente ha rilevato un utilizzo diverso dell’area, avviava il procedimento di decadenza della medesima concessione demaniale. Il 23 ottobre del 2020 il dipartimento regionale dell’Ambiente ha dichiarato decaduta la concessione demaniale marittima rilasciata alla Società Wave srl. A nulla sono valsi i ricorsi al Tar.

I fatti

L’area demaniale in passato occupata dal locale, intanto, sin dai primi mesi di quest’anno iniziava a registrare un graduale e costante abbandono fino al 9 settembre scorso, quando in seguito ad un sopralluogo di personale del commissariato di “Mondello” e della locale guardia costiera si accertava la presenza di manufatti in stato di abbandono, detriti ed altro materiale idoneo a deturpare paesaggisticamente uno dei tratti costieri più suggestivi del litorale palermitano. Si sarebbe quindi accertato che la società non avrebbe mai dato esecuzione interamente allo sgombero dell’area in concessione ed al suo ripristino dopo la decadenza della concessione, lasciando sulla stessa area alcuni manufatti tra i quali alcuni precedentemente adibiti a spogliatoi, servizi igienici e chioschi bar, manufatti col tempo andati in rovina.

Il pronunciamento del Cga

Intanto il consiglio di giustizia amministrativa avrebbe respinto l’appello cautelare con il quale la società Wave srl che aveva avuto in concessione quell’area aveva impugnato il provvedimento di decadenza del titolo concessorio, così da rendere pienamente esecutivo l’obbligo dell’(ex) concessionario di sgomberare a proprie spese l’area precedente occupata in forza della concessione demaniale decaduta. Un’area che non sarebbe soltanto stata occupata abusivamente da manufatti e detriti in rovina, ma sarebbe apparsa altresì fortemente deturpata da quella che nei vari sopralluoghi si sarebbe presentata agli occhi degli operatori come una discarica a cielo aperto.

Le diffide della Regione

La società Wave srl, secondo le diffide dall’assessorato regionale e del dipartimento Ambiente, sarebbe stata tenuta allo sgombero a proprie spese e alla rimessa in pristino dell’area, ma quest’ultima continuava ad essere occupata da strutture in legno (a suo tempo utilizzate verosimilmente come spogliatoio collettivo) e da servizi igienici colmi di detriti, nonché da una ulteriore struttura in ferro arrugginita e in rovina che in passato costituiva uno dei punti di ristoro (bar-chiosco). L’amministratore unico (e socio al 50%) della ditta Wave ed il socio (per la restante quota) sono stati chiamati a rispondere di illeciti ambientali, rovina di manufatti, discarica non autorizzata e occupazione indebita di area demaniale marittima, oltre che di inosservanza di un provvedimento dell’autorità amministrativa e tutto quanto è stato rinvenuto sull’area demaniale è stato sottoposto a sequestro probatorio.