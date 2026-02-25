Si è spento nella notte a Palermo il giornalista professionista Giancarlo Felice, ex componente, oggi in pensione, dell’Ufficio stampa e documentazione della Presidenza della Regione Siciliana.

Felice, protagonista anche di una causa per diffamazione contro l’allora governatore Rosario Crocetta che lo vide vincere, insieme al collega Pietro Nicastro, è stato anche coordinatore dell’Ufficio Stampa della Regione

Il cordoglio del Presidente Schifani

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Giancarlo Felice, già coordinatore dell’Ufficio stampa di Palazzo d’Orleans.

“Con Felice – dichiara il presidente – scompare un professionista stimato e un punto di riferimento storico per l’amministrazione regionale. Il suo impegno, la competenza e la dedizione al servizio delle istituzioni hanno lasciato un segno importante”.

Il presidente manifesta vicinanza e sincera partecipazione al dolore della famiglia e dei colleghi che ne hanno condiviso il percorso professionale.

Il cordoglio di BlogSicilia

Cordoglio viene espresso anche dalla Direzione e dalla redazione BlogSicilia oltre che dall’intero staff. L’editore Biagio Semilia, il direttore responsabile Manlio Viola e l’intera redazione esprimono il loro cordoglio. Viola, che con Felice ha diviso sei anni e mezzo di esperienza alla Presidenza della Regione ricorda “una persona perbene oltre che un professionista”. Un pensiero va alla famiglia duramente colpita dalla scomparsa