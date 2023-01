Le parole di De Cosimo, Ugl trasporto aereo Sicilia

Durante la fase finale del Governo Musumeci si è discusso di un’opera di razionalizzazione e di integrazione quindi di un’operazione di policy che punti a valorizzare tutti gli scali aerei siciliani, quindi di un sistema duale a Occidente e a Oriente oggi più che mai di grande attualità alla luce del caro voli.

“Avevamo già posto al governo Regionale passato, come sia necessario avere un approccio sistemico, ed una concreta sinergia tra i 6 scali siciliani” dichiara Domenico De Cosimo, segretario regionale Ugl Trasporto Aereo Sicilia.

“Riteniamo positivo e condividiamo – spiega il sindacalista – il possibile futuro quadro degli Aeroporti Siciliani che svolgono un azione nell’interesse della Regione e non nell’interesse localistico i modelli della Toscana e Puglia ad esempio, sotto questo punto di vista hanno fatto un po’ da scuola, pertanto un’eventuale unica società che gestisca gli scali Occidentali e Orientali, ci trova sullo stesso piano”.

Conclude De Cosimo “Riteniamo indispensabile un confronto con il presidente della Regione Schifani, anche in visione prospettica del futuro dello scalo aeroportuale di Birgi”.

Ombra resta a Trapani

Ieri, intanto, incontro a Palazzo d’Orleans tra il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ed il presidente di Airgest, la società di gestione dell’aeroporto di Trapani-Birgi “Vincenzo Florio” Salvatore Ombra. Si tratta di un colpo di scena, visto che Ombra era stato praticamente fatto fuori. Invece, rimane in sella per altri due anni. E’ la prima scelta formale delle partecipate della Regione: fino ad ora, c’erano stati solo commissari.

“È stata l’occasione – dice il governatore – per fare una approfondita panoramica su tutte le sfide che attendono lo scalo in termini di espansione e crescita del traffico passeggeri, in particolare nell’ottica della prevista e forte interazione, che già esiste e che diventerà sempre più intensa, con l’aeroporto di Palermo, fino alla realizzazione del progetto di fusione”.

In particolare, in merito ai collegamenti ferroviari veloci tra i due scali, il presidente Schifani si è impegnato a creare immediatamente un tavolo di lavoro con Rfi – Rete ferroviaria italiana che ha già appaltato i lavori del nuovo tratto Palermo-Trapani e realizzerà un progetto di variante prevedendo una fermata presso il “Vincenzo Florio”.

Schifani ha quindi rinnovato la propria fiducia nei confronti del presidente Ombra che proseguirà il suo mandato sino alla naturale scadenza, prevista tra due anni. Una scadenza tra l’altro non casuale, che porterebbe, chissà, alla conferma di quella fusione con la Gesap di cui tanto si parla.