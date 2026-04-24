Da agosto anche tre collegamenti giornalieri con Roma

La compagnia aerea Wizz Air rafforza la propria presenza in Sicilia annunciando un importante piano di espansione presso l’aeroporto Falcone Borsellino. A partire dai prossimi mesi, la base operativa di Palermo potrà contare su un terzo aeromobile, accompagnato dall’attivazione di sei nuove rotte.

Le nuove destinazioni includono sia collegamenti nazionali che internazionali. Nel dettaglio, saranno attivati voli per Barcellona (dal 6 settembre, con quattro frequenze settimanali), Dortmund (dall’8 settembre, tre volte a settimana), Marrakech (dal 7 settembre, tre voli settimanali), Praga (dal 6 settembre, quattro collegamenti settimanali), oltre alle rotte domestiche verso Pisa (dal 25 ottobre, fino a dieci voli settimanali) e Roma Fiumicino (dal 1° agosto, con tre voli giornalieri).

Secondo Ian Malin, Chief Commercial Officer della compagnia, la scelta di investire su Palermo rientra in una strategia più ampia che vede l’Italia, insieme all’Europa orientale, come mercato chiave per la crescita del gruppo. Dopo aver valutato anche altre aree, come il Medio Oriente, la compagnia ha deciso di concentrare nuovamente le proprie risorse sul mercato italiano.

L’introduzione del terzo aeromobile permetterà quindi di ampliare in modo significativo l’offerta, includendo nuove destinazioni finora non servite dallo scalo palermitano, come Praga, Marrakech e Dortmund. Si tratta di un’espansione che si aggiunge ai recenti collegamenti già avviati verso città italiane come Torino, Bologna, Milano Malpensa e Venezia, migliorando ulteriormente la connettività nazionale.

Il potenziamento delle rotte domestiche, in particolare verso Roma e Pisa, garantirà ai viaggiatori maggiore flessibilità, più frequenze e tariffe competitive, contribuendo a incentivare gli spostamenti interni e a facilitare la mobilità sul territorio.

Parallelamente, lo sviluppo delle tratte internazionali consolida il ruolo di Palermo come punto di accesso strategico verso l’Europa e altre destinazioni turistiche di rilievo. Le nuove rotte verso Barcellona, Praga, Marrakech e Dortmund ampliano le possibilità di viaggio, intercettando una domanda sempre più orientata verso mete internazionali.

Questo piano di crescita rappresenta uno degli investimenti più rilevanti della compagnia in Italia, con Palermo che si conferma tra gli aeroporti a più rapido sviluppo nel network di Wizz Air. Grazie alla collaborazione consolidata con Gesap, l’offerta complessiva supererà 1,2 milioni di posti disponibili, registrando un forte incremento rispetto agli anni precedenti, con oltre 776.000 posti previsti per la stagione estiva 2026.

Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap, ha sottolineato come questo ampliamento rappresenti un passo fondamentale nel percorso di crescita internazionale dello scalo palermitano. Il rafforzamento della tratta su Roma contribuirà a rendere i viaggi più accessibili e convenienti, mentre le nuove destinazioni estere si inseriscono in una strategia mirata a distribuire i flussi turistici durante tutto l’anno.

L’obiettivo è chiaro: rendere Palermo una meta attrattiva in ogni stagione, consolidandone il ruolo nel panorama turistico del Mediterraneo e favorendo al contempo lo sviluppo economico e la competitività del territorio.