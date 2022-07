Bollino arancione a Palermo, Catania e Messina

Prosegue senza sosta l’azione dell’afa in Sicilia. Anche per la giornata di domani, domenica 24 luglio, sarà una giornata con intense ondate di calore ed elevato rischio incendi.

Bollino arancione a Palermo, Catania e Messina

Come si evince dall’avviso della protezione civile regionale 151, Palermo, Catania e Messina saranno interessate da ondate di calore da bollino arancione. Si ripete, sostanzialmente, quanto registrato oggi.

Nel capoluogo siciliano è indicata una temperatura massima di 36 gradi percepiti. Nel capoluogo etneo e nella città dello Stretto, i gradi percepiti saranno 38. I consigli rimangono gli stessi per tutti, e non solo per le categorie fragili come i bambini e gli anziani: bere molto ed evitare l’esposizione al sole nelle ore centrali della giornata, le più calde.

Rischio incendi alto in 7 province

Si estende il rischio incendi indicato nel medesimo avviso della protezione civile. Sono ben 7 le province in cui la pericolosità è alta ed il livello di allerta è rosso.

Attenzione nell’Agrigentino, Nisseno, Catanese, Ennese, Messinese, Palermitano e Trapanese. Nel Ragusano e Siracusano pericolosità media e preallerta arancione.

La situazione

Sull’Italia dominano condizioni di stabilità atmosferica. La ventilazione rimarrà in prevalenza debole, con rinforzi di brezza nelle ore centrali del giorno, tranne sui settori liguri dove assisteremo ad un’intensificazione della stessa dai quadranti meridionali. Temperature massime da elevate a molto elevate sul Paese.

Domani bollino rosso in 19 città

Per domani si prevede un aumento da 16 a 19 delle città da bollino rosso, secondo il Bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, relativo a 27 città. Civitavecchia, Pescara e Venezia, che oggi hanno il bollino arancione, domani dovrebbero passare al rosso.

Restano fisse sul bollino rosso anche domani 16 città: Bologna, Bolzano, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Verona e Viterbo. Sono sei, prevalentemente al Sud e nelle isole, le città per le quali domani è previsto il bollino arancione: Ancona, Cagliari, Catania, Napoli (che oggi ha il bollino giallo), Palermo e Reggio Calabria. Bari è l’unica città per la quale domani è previsto il bollino giallo.

Le ondate di calore, precisa il bollettino del ministero, si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. “Queste condizioni climatiche – si rileva – possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione”.