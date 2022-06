Temperature massime prossime ai 40 gradi

L’afa non allenta la sua morsa sulla Sicilia. L’anticiclone Caronte non molla la presa e continua ad essere protagonista di ondate di calore costanti sull’isola con temperature record per il periodo di fine giugno. Valori massimi prossimi ai 40 gradi.

Bollino rosso a Palermo, Catania e Messina

Ed anche per domani, mercoledì 29 giugno, il caldo sarà da bollino rosso nelle tre maggiori città siciliane.

Lo indica il nuovo avviso della protezione civile regionale emesso oggi. Nella nota 127 relativa, appunto, alle ondate di calore ed al rischio incendi, Palermo, Catania e Messina saranno da bollino rosso.

Nel capoluogo siciliano e nella città dello Stretto sono indicati 37 gradi percepiti. A Catania ve ne saranno 38.

Previsto ancora bollino rosso anche per la giornata di giovedì 30 giugno. Nelle tre città viene indicata una temperatura di 37 gradi percepiti.

Rischio incendi alto in due province

Sul fronte rischio incendi, il livello di allerta massimo è stato indicato in due province: nel Catanese e nel Siracusano. Nelle altre sette province dell’isola troviamo il livello di preallerta arancione ed una pericolosità media.

La situazione

Continua il caldo rovente portato dall’anticiclone africano Caronte che sta polverizzando i record stagionali nelle città, mentre è in arrivo una breve ma intensa pausa temporalesca al Nord che potrebbe essere accompagnata da grandine, una situazione strettamente legata al caldo poiché “tutto il vapore, il calore e l’energia accumulata in questi giorni fungerà da combustibile per la formazione di supercelle temporalesche.

Sono le previsioni del sito iLMeteo.it “Con scirocco, umidità scesa al 15% e temperatura salita a 40,7°C all’ombra ieri intorno alle ore 14 Roma ha disintegrato di 2 gradi il precedente record del 2019 per quanto riguarda giugno e superato di 0,2°C il record storico assoluto di sempre che risaliva all’agosto 2007 – spiegano gli esperti – Ma anche a Firenze e Latina il valore massimo è stato da record. I valori prossimi ai 45-46°C attesi in Sicilia potrebbero far vacillare anche il record europeo di caldo dell’anno scorso a Floridia in provincia di Siracusa: l’11 agosto 2021 furono toccati 48,8°C battendo il precedente record di 48°C ad Atene nel 1977. Temperature tipiche di Algeria e Medio Oriente in pieno giugno: oramai i cambiamenti climatici sono in atto anche in Italia”