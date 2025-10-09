Dopo la presentazione in anteprima alla Libreria “Voglia di Leggere”, “Agata”, il nuovo romanzo di Maria Grazia Motisi pubblicato da Edizioni Croce, approda all’Università degli Studi di Palermo.

Oggi, giovedì 9 ottobre, infatti, l’autrice presenterà la sua nuova opera nell’ambito dell’incontro “Women’s achievement or ongoing struggle?” in programma all’Ex Collegio San Rocco, sede del Dipartimento di Scienze politiche e delle Relazioni internazionali dell’Ateneo palermitano, in via Maqueda 322.

L’evento, in programma dalle 12:00 alle 14:00 nell’Aula 3, si inserisce nell’ambito di forThem Labs Project 2024-2025, che vede il lavoro congiunto di alcune università europee.

La presentazione di “Agata” è in linea con i contenuti dell’incontro dedicato all’empowerment femminile: la protagonista dell’opera letteraria, infatti, è una donna a suo modo rivoluzionaria, in un contesto storico ancora arretrato economicamente e socialmente.

Lo sfondo, infatti, è la Sicilia tra il primo Novecento e il secondo dopoguerra, in cui Agata diviene un punto di riferimento per la comunità del Borgo Ciullo, a Partinico.

Un’identità femminile libera malgrado le costrizioni dell’epoca, capace di gettare il cuore oltre l’ostacolo e conquistare autonomia e indipendenza.

Maria Grazia Motisi si confronterà con un pubblico giovane ed eterogeneo: un’occasione per conoscere le vicende di “Agata” e contribuire al dibattito sul ruolo delle donne nella società.

L’ingresso è libero.

Luogo: Dipartimento di Scienze politiche e delle Relazioni internazionali UNIPA , via Maqueda , 322, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Convegno

Ora: 12:00

Artista: Maria Grazia Motisi

Prezzo: 0.00

Link: https://www.unipa.it/dipartimenti/dems/Did-women-conquer-all-the-rights-or-are-they-still-in-a-fight/

