Un agente della polizia municipale di Palermo è stato investito da un’automobilista questa mattina mentre svolgeva il servizio di viabilità. L’incidente si è verificato davanti alla Casa del Fanciullo.

Per cause in corso di accertamento il poliziotto è stato colpito dalla vettura guidata da una donna ed è finito rovinosamente a terra. Ha una ferita alla testa.

Sono intervenuti i sanitari del 118 che l’hanno trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Buccheri La Ferla. Sono in corso i rilievi per ricostruire quanto successo.

Cisl “la nostra solidarietà e vicinanza”

“Esprimiamo la nostra solidarietà al vigile urbano investito a Palermo mentre era in servizio e ci auguriamo possa riprendersi al più presto, apprendiamo con grande preoccupazione quando accaduto. Auspichiamo che si intervenga sulla sicurezza per questi lavoratori, che sono fondamentali per la nostra città”. Ad affermarlo sono Federica Badami segretaria generale Cisl Palermo Trapani e Vincenzo Rao segretario aziendale polizia locale Fp Cisl Palermo Trapani.

“Il traffico cittadino è spesso fuori controllo, il lavoro del corpo dei vigili urbani è soggetto a diversi rischi, chiediamo dunque che si intervenga tutelando i lavoratori e il loro fondamentale servizio reso alla città e ai cittadini. Nell’attesa di potere conoscere l’effettiva dinamica di quanto accaduto, bisogna scongiurare il ripetersi di tali eventi che mettono a serio rischio l’ incolumità e, talvolta, la vita dei lavoratori” concludono.

Csa-Cisal: “Solidarietà e vicinanza”

“Esprimiamo solidarietà e vicinanza all’agente della Polizia municipale di Palermo investito mentre era in servizio: l’ennesima dimostrazione, purtroppo, degli alti rischi a cui sono sottoposti i vigili urbani, in particolare in grandi città come Palermo. Auguriamo pronta guarigione all’agente e rinnoviamo la nostra gratitudine a tutti gli agenti per il lavoro che svolgono quotidianamente”. Lo dice Gianluca Cannella del Csa-Cisal.

D’Alessandro, sicurezza stradale tema urgente

“Apprendo in queste ore del grave incidente ai danni di un collega della Polizia Municipale di Palermo, travolto da un’auto mentre era in servizio per regolare il traffico nei pressi della Casa del Fanciullo.

A lui rivolgo il mio pensiero più sincero e l’augurio di una pronta guarigione.

Ancora una volta questo drammatico episodio ci ricorda quanto sia difficile e rischioso il lavoro svolto quotidianamente dalle donne e dagli uomini della Polizia Municipale: un lavoro usurante, spesso sottovalutato, che espone costantemente a pericoli e situazioni di grande stress, ma che resta fondamentale per la sicurezza della città e dei cittadini.

La sicurezza stradale è ormai un tema urgente e prioritario, che non può più essere rimandato.

Proprio per questo, nei prossimi giorni si insedierà il Tavolo tecnico sulla sicurezza stradale, che avrà il compito di mettere in campo strategie concrete e una regia comune tra Regione Siciliana, Città Metropolitana, Comune di Palermo, Polizia Municipale e Motorizzazione Civile.

Un lavoro condiviso per individuare soluzioni efficaci, migliorare la prevenzione e ridurre i rischi per chi ogni giorno vive, lavora e si muove sulle nostre strade.

Un pensiero affettuoso al collega ferito e a tutti gli agenti che, con dedizione e coraggio, continuano a svolgere il proprio servizio a tutela della collettività”. Lo dichiara la consigliera Tiziana D’Alessandro.

Solidarietà dal presidente della seconda circoscrizione

La II Circoscrizione esprime profondo rammarico per quanto accaduto questa mattina all’agente della Polizia Municipale, investito mentre prestava servizio davanti alla scuola “Casa del Fanciullo”, con l’obiettivo di garantire la sicurezza degli alunni e regolare il traffico veicolare.

L’episodio riporta nuovamente all’attenzione la nota pericolosità di Via Messina Marine, una strada che presenta criticità sia nelle ore diurne che notturne. È necessario individuare soluzioni concrete e tempestive per tutelare l’incolumità dei cittadini, ponendo la sicurezza al centro di ogni intervento, prima ancora delle esigenze legate alla viabilità.

Si ribadisce l’urgenza di installare semafori pedonali a chiamata nei punti nevralgici e di maggiore affluenza lungo l’intera arteria stradale. Si auspica, inoltre, la costituzione di un tavolo tecnico volto a individuare misure efficaci e durature, ascoltando la circoscrizione che siamo la base e conosciamo i veri problemi del nostro territorio, in risposta alle criticità che la Circoscrizione ha più volte segnalato nel tempo.