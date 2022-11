Domande entro il 28 novembre

L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ha pubblicato un bando di concorso per la selezione di 60 diplomati, da inserire a tempo indeterminato con il ruolo di Coordinatori per l’Information and Communication Technology (ICT).

I neoassunti saranno inseriti nella sede centrale dell’Agenzia a Roma.

Le figure selezionate

In particolare, i profili richiesti dall’Agenzia saranno i seguenti:

15 coordinatori per le funzioni di «Cyber Security Triage Operator» e «Digital Forensic and Incident Response Specialist» con esperienza lavorativa come amministratore di rete; amministratore server / applicazioni / servizi; amministratore sistemi di sicurezza; analista forense; operatore di primo livello, o superiore, in SOC, CERT, CSIRT o strutture analoghe (selezione A);

10 coordinatori per le funzioni di «Security and Threat Analyst» con esperienza lavorativa maturata presso SOC monitoring, articolazioni di Cyber Threat Intelligence o simili, in identificazione, analisi e studio di vulnerabilità in infrastrutture di sicurezza; analisi e correlazione degli eventi individuati dai sistemi di monitoraggio e individuazione delle relative azioni di remediation; modellazione ed analisi delle minacce, attraverso metodologie di cyber threat intelligence, anche tramite attività di threat hunting; malware analysis; creazione di firme per il rilevamento dei malware e delle intrusioni (selezione B);

5 coordinatori per le funzioni di «Red Team Operator» con esperienza lavorativa in penetration testing; red teaming (selezione C);

5 coordinatori per le funzioni di «Data Collection and Analysis» con esperienza lavorativa in analisi e definizione di requisiti e di specifiche su dati; definizione di standard interni, politiche di raccolta, archiviazione, elaborazione e smaltimento dei dati (data governance); applicazione di tecniche statistiche descrittive di base mediante strumenti di analisi statistica che utilizzino i seguenti linguaggi: SQL, R, Python (data analysis); esperienza in tematiche relative alla cyber risk analysis (selezione D);

5 coordinatori per le funzioni di «Tecnico di laboratorio software» con esperienza lavorativa in amministrazione sistemistica e configurazione di infrastrutture IT; configurazione di sistemi di sicurezza IT; deployment di applicazioni, DevSecOps (selezione E);

5 coordinatori per le funzioni di «Tecnico di laboratorio hardware» con esperienza lavorativa in attività di laboratorio di elettronica; supporto tecnico all’allestimento di postazioni di test di apparati elettronici (selezione F);

15 coordinatori per le funzioni di «IT project coordinator and developer» con esperienza lavorativa in progettazione e sviluppo di sistemi IT, con particolare riferimento a soluzioni Cloud Computing, pratiche DevSecOps e soluzioni di Container basate su progettualità che prevedono l’adozione di principi e metodologie propri dei framework Agile e/o PMP e/o Prince2; sviluppo di applicazioni Cloud Native in contesti DevOps in uno dei seguenti linguaggi Python, Java, Javascript, Nodejs, Go, Scala, R o C/C++; progettazione, prototipazione e/o adozione di nuove soluzioni basate su tecnologie di Artificial Intelligence (AI/ML), High Performance Computing, Blockchain, Data Science (selezione G).

I requisiti

I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti:

diploma di istruzione secondaria di secondo grado, di durata quinquennale, conseguito con un punteggio di almeno 80/100 o 48/60;

esperienza lavorativa documentabile della durata di almeno tre anni, maturata dopo il conseguimento del diploma, in attività di lavoro dipendente autonomo nel campo espressamente indicato per ciascuna lettera del bando;

età non inferiore ai 18 anni;

cittadinanza italiana;

idoneità fisica alle mansioni;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da svolgere nell’Agenzia ovvero con le istituzioni democratiche o che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato (art. 9, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 224/2021).

Le procedure selettive

L’iter selettivo prevederà una preselezione per titoli, una prova scritta (test a risposta multipla sulle materie indicate nel bando) e una prova orale (che verterà sulle materie indicate nel bando e distinte per ciascun profilo e sulla lingua inglese).

Come candidarsi

La domanda di partecipazione per il profilo di proprio interesse dovrà essere presentata entro le ore 18 del 28 novembre 2022, tramite il portale del reclutamento della Pubblica Amministrazione inPa, dopo essersi autenticati con SPID, CIE, CNS o eIDAS.

Per maggiori dettagli consulta il Bando.