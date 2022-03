nel Palermitano

I funzionari dell’Agenzia, dogane e monopoli di Palermo hanno inflitto sanzioni per 225 mila euro al titolare di una agenzia di scommesse della provincia di Palermo e al concessionario.

Scommesse raccolte abusivamente

Sulla base di un’attività di intelligence avviata dalla Direzione Giochi di ADM, hanno effettuato un accertamento presso una sala slot dell’entroterra palermitano nella quale il gestore, benché autorizzato alla promozione dei giochi pubblici a distanza, mediante un concessionario regolarmente accreditato, e all’effettuazione delle ricariche dei conti degli scommettitori, raccoglieva abusivamente le scommesse senza le relative autorizzazioni rilasciate dalla Questura e da ADM.

Scatta la denuncia

Nel corso della verifica sono state rinvenute 5 slot machine, collegate ai terminali dell’Agenzia, e un personal computer contenente in memoria la registrazione delle giocate illecite. Denunciati all’Autorità Giudiziaria il titolare dell’esercizio e il gestore dell’attività illegale, sono state comminate sanzioni anche nei confronti del proprietario degli apparecchi e del Concessionario per un totale complessivo di 225.000 euro.

Minori e persone senza Green pass nel locale

Gli agenti di polizia hanno eseguito un provvedimento, emesso dal Questore di Siracusa, che dispone la sospensione per 20 giorni di un centro di raccolta scommesse ippiche e sportive sito ad Avola. Il provvedimento è scaturito dopo un controllo effettuato dagli agenti che hanno accertato la presenza all’interno del locale di 2 minori e di 2 persone, che erano prive del Green pass come previsto dalla normativa in materia di contenimento dell’emergenza sanitaria.

Un caso analogo a Catania

Anche nel Catanese si è verificato un caso analogo. In un centro scommesse sono state trovate persone prive Green pass. A scoprirlo i carabinieri nel catanese, per titolare e clienti sono scattate le sanzioni.