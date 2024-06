E' successo alla Conigliera a Palermo

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Palermo Piazza Verdi hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, del gip di Palermo, su richiesta della procura, nei confronti di un 27enne palermitano accusato del tentato omicidio di un vicino di casa.

La lite con il vicino di casa

Ad aprile scorso in via Umberto Maddalena l’indagato, dopo l’ennesima, accesa discussione con un vicino di casa, pare scoppiata per un “mancato saluto”, avrebbe aggredito alle spalle il 54enne che stava andando via, colpendolo ripetutamente alla testa e sul resto del corpo con una zappa.

La vittima, trasportata all’ospedale “Ingrassia” con delle gravissime ferite alla testa e agli arti, è stata ricoverata in prognosi riservata e sottoposta a un delicato intervento chirurgico. I militari dopo indagini sono risaliti al giovane che è stato portato nel carcere “Lorusso Pagliarelli” di Palermo.

L’aggressione di un agente all’Ucciardone di Palermo

Ancora una volta, nella casa di Reclusione Calogero di Bona di Palermo Ucciardone si è conclusa l’ennesima aggressione ai danni di un agente di Polizia Penitenziaria.

L’aggressione è avvenuta presso la Nona Sezione detentiva a seguito di una colluttazione avvenuta per futili motivi tra due reclusi.

L’agente, intervenuto in maniera tempestiva per sedare una rissa, cercando di riportare l’ordine e la sicurezza presso la sezione di che trattasi , ha subito un colpo al volto e attualmente si trova presso il nosocomio cittadino per accertamenti clinici.

Ormai la situazione è diventata insostenibile dichiara il Segretario Regionale Rosario Chiarello, la carenza di personale ci porta ad avere un solo agente che deve far fronte ad una popolazione detenuta di 60-70 detenuti per piano.

Il silenzio delle istituzioni centrali è assordante , a pagarne le conseguenze sulla mala gestione dei detenuti e sulla carenza di personale, alla fine sono gli agenti di Polizia, che con spirito di sacrificio svolgono servizio ogni giorno.

