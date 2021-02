Arrestato dai carabinieri della compagnia di Carini

E’ stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Carini Isidoro Ferrante accusato di aggressione della nuova compagna. Aggressione che sarebbe avvenuta davanti alla figlioletta.

La richiesta cautelare in carcere è stata formata del procuratore aggiunto Laura Vaccaro e dal pm Giorgia Righi. Il gip ha accolto l’istanza. L’uomo era già stato arrestato nel 2012 e poi condannato a quattro anni e mezzo perché aveva tentato di uccidere un’altra donna, Lidia Vivoli, a pugni, forbiciate e colpi di padella.

Secondo quanto hanno accertato i militari Ferrante avrebbe pedinato la nuova compagna e ossessionata da decine di messaggi. L’ex Lidia Vivoli aveva lanciato l’allarme attraverso giornali e tv, temendo che Ferrante potesse farle nuovamente del male.

“Rischio di nuovo di finire nelle mani del mio aguzzino e non ho alcuna tutela dalle istituzioni e dallo Stato, da chi ci invoglia a denunciare e poi ci abbandona. Qualcuno deve aiutare le donne vittime di violenze. Ci istigano a denunciare. Ci devono aiutare, così come vengono aiutate le vittime di mafia, le vittime degli incidenti stradali. Anche quando era ai domiciliari – aveva detto Lidia Vivoli – o aveva solo l’obbligo di firma prima della condanna definitiva mi ha perseguitato. Quando lui uscirà comincerà il mio ergastolo. Non so se riuscirò a uscire da casa, ho terrore. Bisogna istituire un fondo per le vittime di femminicidio, anche per proteggere i figli”.