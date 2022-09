Denunciato a Palermo un ghanese

Prima aggredisce un uomo mentre porta a passeggio il cane e poi persino i poliziotti che cercano di fermarlo. La polizia di Stato ha individuato e denunciato un ghanese di 39 anni. La vittima è stata picchiata più volte con un bastone mentre stava portando a spasso il proprio animale domestico. Nel corso della colluttazione il palermitano ha riportato diverse ferite. L’aggressione sarebbe scaturita al culmine di una lite per furti motivi.

Aggressore scagliato contro agenti

Dopo l’allarme lanciato dal giovane palermitano al 112, gli agenti di polizia dei Falchi della squadra mobile sono riusciti ad individuare e bloccare non senza difficoltà il ghanese che si sarebbe scagliato anche contro gli agenti. Uno dei poliziotti intervenuti in soccorso veniva aggredito riportando lievi ferite alla spalla destra.

Il tentativo di fuga

L’aggressore tentava nuovamente una veloce fuga bloccata definitivamente dai poliziotti. Il ghanese è risultato irregolare sul territorio nazionale e denunciato per i reati di lesioni aggravate, violenza, resistenza a pubblico ufficiale, porto di armi ed oggetti atti ad offendere. Sono state avviate le procedure per l’allontanamento dal territorio nazionale.

L’episodio alla stazione ferroviaria

Appena qualche giorno fa sempre a Palermo la polizia ferroviaria ha arrestato un 45enne palermitano che ha danneggiato i bagni della stazione centrale e ha minacciato gli agenti con una bottiglia rotta. I poliziotti sono intervenuti dopo essere stati chiamati da un metronotte in seguito al fatto che l’uomo si era chiuso nei bagni e non dava alcuna risposta. Aperta la porta per verificare se l’uomo stesse male, questi si è scagliato contro gli agenti aggredendoli e minacciandoli. Non è stato semplice per i poliziotti togliere dalle mani la bottiglia e bloccare l’aggressore. Il 45enne è stato arrestato per resistenza e minacce a pubblico ufficiale, nonché denunciato per i reati di danneggiamento e porto di strumenti atti ad offendere. Il gip ha poi disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.