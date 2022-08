La Polizia ferroviaria di Palermo ha arresto un 45enne palermitano che ha danneggiato i bagni della stazione centrale e ha minacciato gli agenti con una bottiglia rotta.

I poliziotti sono intervenuti chiamatati da un metronotte perché un uomo si era chiuso nei bagni e non dava risposta. Aperta la porta per verificare se l’uomo stesse male questi si è scagliato contro gli agenti aggredendoli e minacciandoli.

Non è stato semplice per i poliziotti togliere dalle mani la bottiglia l’uomo e bloccarlo. L’uomo è stato arrestato per resistenza e minacce a P.U., nonché denunciato in stato di libertà per i reati di danneggiamento e porto di strumenti atti ad offendere.

Il gip ha disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

La stazione ferroviaria teatro di eventi continui

La stazione ferroviaria di Palermo come quasi tutte le stazioni d’Italia e teatro di vari eventi di cronaca praticamenmte in serie. A giugno scorso gli agenti della polizia di Stato hanno salvato un uomo di 44 anni, residente a Termini Imerese, che si è accasciato alla stazione di Palermo centrale con gravi difficoltà respiratorie. Gli agenti della polizia ferroviaria hanno prestato i primi soccorsi e hanno iniziato il massaggio cardiaco e ventilazione.

Operazioni salvavita sino all’arrivo del 118

Le operazioni di soccorso sono andate avanti fino all’arrivo dei sanitari del 118 che hanno continuato nell’attività di rianimazione, anche con ausilio del defibrillatore, stabilizzando il paziente e trasportandolo in codice rosso presso il pronto soccorso del Policlinico universitario di Palermo. Un intervento di primo soccorso che è stato provvidenziale.

A maggio un rapinatore in manette

I carabinieri hanno arrestato due rapinatori che avrebbero messo a segno due colpi e ne avrebbero tentati altri quattro andati a vuoto. Le indagini sono state condotte dai militari della compagnia Piazza Verdi e della stazione di Villabate.

Nel primo caso i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Palermo, su richiesta della procura, nei confronti di un giovane di 27 anni, accusato di una tentata rapina a mano armata, commessa alle prime ore dello scorso Natale alla Stazione Centrale di Palermo.

Il giovane per rapinare un passeggero l’avrebbe ferito alle gambe con un coltello e sarebbe fuggito via solo dopo ‘intervento di un passante.