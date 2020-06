Aggressioni a Partinico, due uomini in gravi condizioni ricoverati in ospedale

Ignazio Marchese di

09/06/2020

L’aggressione ad un uomo di 39 anni Paolo Intravaia da parte dei due fratelli Alessandro Mattina di 32 anni e Antonino Mattina di 21 anni, arrestati dagli agenti del commissariato di Partinico, potrebbe essere frutto di una vendetta. Alcune ore prima del pestaggio, sempre nei pressi della via Milano lo zio dei due fratelli, Sergio Mattina di 46 anni, era stato picchiato e ridotto in fin di vita, soccorso dal 118 e ricoverato in rianimazione all’ospedale Civico di Partinico. Su questa prima aggressione indagano i carabinieri della compagnia di Partinico. Poco dopo i due fratelli avrebbero cercato di individuare chi ha picchiato lo zio in modo così violento. E sarebbe partita l’aggressione con calci, pugni e un ciocco di legno. Picchiato con violenza tanto che anche Intravaia è stato portato in ospedale. La prognosi anche in questo caso è riservata. Su questo secondo episodio, pare collegato al primo, indagano gli agenti di polizia. Gli agenti della polizia del commissariato di Partinico hanno arrestato due giovani fratelli Alessandro Mattina, 32 anni e Antonino Mattina, 24 anni, accusati di avere picchiato in modo violento un uomo di 39 anni. I poliziotti in via Magistrato Giannola, angolo via Milano, hanno trovato un uomo a terra accerchiato da alcune persone. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno ripreso il pestaggio nei confronti dell’uomo. Oltre ai calci e pugni la vittima è stata colpito con un grosso pezzo di legno. Gli agenti hanno ritrovato i fratelli che sono stati arrestati e portati nel carcere Lorusso di Pagliarelli. Le condizioni della vittima sono molto gravi.

