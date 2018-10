lo ha rivelato un servizio di striscia la notizia

Ben 450mila euro l’anno di affitto. Tanto pagherebbe il Comune di Palermo per il canone di locazione dell’immobile di via Savagnone, sino ad ieri occupato da abusivi, dove è stata aggredita la scorsa settimana l’inviata Stefania Petyx in compagnia della Troupe di Striscia la Notizia.

Ieri lo sgombero dei locali, anche se alcune famiglie che hanno fatto ricorso al Tar sono rimaste dentro le abitazioni in attesa del pronunciamento del giudice.

Sulla vicenda era intervenuto anche il ministro Salvini chiedendo lo sgombero immediato e condannando la violenza degli aggressori, padre e figlio, denunciati.

L’immobile sarebbe però ancora di interesse per l’amministrazione comunale che continua a pagare l’affitto. E non si capisce il perché, dato che Orlando ha dichiarato che si tratta di uffici comunali dismessi, come in realtà sono ma non più di proprietà del Comune. Perché dunque l’amministrazione paga ancora l’affitto? Alla domanda al momento non esiste risposta.