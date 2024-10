Un infermiere è stato picchiato al pronto soccorso dell’ospedale Civico da un paziente che accusava un dolore al petto. L’uomo non voleva stare in ospedale e voleva andare via. Sono intervenuti gli agenti di polizia che hanno denunciato il paziente.

Le denuncia dei sindacati

“La Uil-Fpl Sicilia, esprime la massima solidarietà al professionista aggredito giorno presso il pronto soccorso del Civico di Palermo, denuncia con forza il crescente numero di aggressioni subite dai lavoratori nelle aree di emergenza – a dirlo in una nota sono il segretario regionale Uil-fpl con delega alla sanità Pippo Piastra e il coordinatore regionale Uil-fpl 118 Sicilia Alessandro Fecarotta che proseguono – gli episodi di violenza fisica e verbale ai danni di medici, infermieri e personale ausiliario, rappresentano una grave violazione del diritto alla sicurezza sul luogo di lavoro, compromettendo la serenità e l’efficacia con cui i nostri operatori sono chiamati a svolgere il proprio servizio quotidiano”.

Danneggia porta ospedale Pronto Soccorso dell’ospedale Civico, denunciato

Nuova aggressione all’ospedale Civico di Palermo. Un giovane palermitano di 30 anni arrivato al pronto soccorso ha avuto un alterco con il personale del triage e ha iniziato ha colpire la porta della struttura ospedaliera danneggiandola. I sanitari e il vigilante in servizio ha chiamato i carabinieri che sono intervenuti e hanno riportato la calma identificato il giovane e denunciato per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio.

Un soccorritore del 118 picchiato ad Avola dai familiari di un paziente Un soccorritore della Seus 118 è stato aggredito ieri sera ad Avola da familiari di una paziente. Colpito ripetutamente con calci e pugni ha riportato ferite in particolar modo al volto e a una spalla. Al termine di una visita al pronto soccorso gli è stata certificata una prognosi di 7 giorni. Contro gli aggressori sarà inoltrata denuncia.