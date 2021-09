Alberto Argano “Massima collaborazione con le forze dell’ordine”

Alberto Argano, associazione grossisti e commissari ortofrutticoli chiede più sicurezza

“Offriremo massima collaborazione alle forze di polizia, siamo sconcertati dall’aggressione”

E chiede maggior sicurezza “Abbiamo più volte avanzato richiesta formale per un presidio o una vigilanza attiva”

I grossisti ed i commissari ortofrutticoli di Confcommercio Palermo vogliono la riqualificazione del mercato ortofrutticolo. E chiedono, attraverso il presidente dell’associazione provinciale Alberto Argano che rappresenta la quasi totalità degli imprenditori che operano nell’area, un presidio di sicurezza.

Fa ancora parlare l’aggressione avvenuta nei giorni scorsi di un uomo di 47 anni che ha un’azienda agricola a Castronovo di Sicilia.

“Offriamo massima collaborazione alle forze di polizia”

Queste le parole di Alberto Argano, presidente provinciale dell’associazione Grossisti e Commissionari ortofrutticoli di Confcommercio Palermo: “Offriremo massima collaborazione alle forze di polizia che stanno indagando sull’esecrabile episodio avvenuto la settimana scorsa al mercato ortofrutticolo di Palermo, con il grave ferimento di un agricoltore di Castronovo di Sicilia al termine di una rissa tra ‘conferitori’ del mercato. Siamo sconcertati da ciò che è avvenuto. Agli investigatori abbiamo già consegnato tutti i filmati delle telecamere di sorveglianza che potranno essere utili per ricostruire la dinamica di quanto accaduto”.

“Gestione sicurezza è fattore vitale”

Argano continua puntando sul fattore sicurezza per tutelare il lavoro delle centinaia di persone che giornalmente operano al mercato ortofrutticolo: “Abbiamo più volte avanzato formale richiesta per richiedere un presidio di sicurezza o comunque una vigilanza attiva, come previsto dal regolamento, a garanzia di chi lavora all’interno del mercato, dove giornalmente entrano circa 600 operatori esterni, tra conferitori e acquirenti. La gestione della sicurezza è un fattore di vitale importanza”.

Intanto, le indagini in corso della polizia sul pestaggio che sarebbe avvenuto al mercato ortofrutticolo a Palermo. Inizialmente sembrava un incidente stradale, ma i medici del pronto soccorso dell’ospedale Ingrassia hanno chiamato gli agenti di polizia del commissariato Brancaccio perché le ferite erano compatibili con un’aggressione.