Hanno presidiato l’isola pedonale

C’è chi giura che sia una rarità vedere i vigili urbani, fatto sta che questa mattina i caschi bianchi hanno fatto capolino a piazza San Domenico a Palermo dopo la storia dell’aggressione. Evidentemente lanciata una presenza istituzionale dopo l’increscioso episodio di un pedone investito da un automobilista. Fatto avvenuto dopo che il pedone aveva rimproverato chi era alla guida che stava commettendo un’infrazione, entrando in una piazza dove vige l’isola pedonale. I caschi bianchi si sono recati nella piazza ed hanno effettuato un presidio. Taccuino in mano hanno anche sfoderato una sfilza di verbali. In questa parte di centro storico dove spesso il rispetto del codice della strada è solo un optional.

Cosa è accaduto

L’episodio dell’aggressione è avvenuto lo scorso 9 gennaio intorno alle 17.50. Un uomo investito da un’auto in transito in zona. Nell’accaduto, sarebbe rimasta coinvolta anche la moglie. L’uomo trasportato in ambulanza all’ospedale Civico, dove sono avvenuti gli accertamenti di rito. Secondo quanto raccontano da alcuni testimoni, l’episodio sarebbe successivo ad un diverbio nato fra l’uomo e il conducente di una macchina relativamente al mancato rispetto dei divieti imposti dalla pedonalizzazione.Fatto divenuto anche motivo di dibattito politico. Il capogruppo del M5S al consiglio comunale, Antonino Randazzo, aveva invitato l’amministrazione ad intervenire sul tema del mancato rispetto delle aree pedonale.

I residenti: “Nessun rispetto delle norme”

Fenomeno che, racconta il cittadino Giacomo Bellomare, è più frequente di quello che si possa pensare. “Quest’area pedonale non è rispettata da nessuno. Gli attivisti la tengono sotto controllo da diverso tempo. Purtroppo spostano gli arredi e ci passano. E poi c’è il problema di tutti gli esercenti che ci parcheggiano dentro. Così non va. Bisogna multare chi viola l’area pedonale”. Un episodio che, racconta Bellomare, ha scosso coloro i quali hanno assistito all’accaduto. “Stavo arrivando in monopattino a piazza San Domenico. Dopo averlo parcheggiato, sento le urla di una bambina. Mi avvicino e vedo che c’è un capannello di persone. Mi spiegano che c’è stato un incidente, nato da un diverbio fra la persona investita e un guidatore di una Fiat 500 grigia. Ciò perché il guidatore stava attraversando l’area pedonale a bordo della sua auto”. Dopodichè, sono state allertate le forze dell’ordine.