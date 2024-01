La testimonianza di un cittadino sopraggiunto sul posto

Filtrano nuovi dettagli su quanto avvenuto ieri pomeriggio nell’area pedonale di piazza San Domenico, a Palermo. Intorno alle 17.50, un uomo è stato investito da un’auto in transito in zona. Nell’accaduto, sarebbe rimasta coinvolta anche la moglie. L’uomo è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Civico, dove sono avvenuti gli accertamenti di rito.

Uomo investito in piazza San Domenico, la ricostruzione

Secondo quanto raccontano alcuni testimoni, l’episodio sarebbe successivo ad un diverbio nato fra l’uomo e il conducente di una macchina relativamente al mancato rispetto dei divieti imposti dalla pedonalizzazione. Fatto sottolineato già ieri sera dal capogruppo del M5S Antonino Randazzo, il quale ha invitato l’Amministrazione ad intervenire sul tema del mancato rispetto delle aree pedonale. Fenomeno che, racconta il cittadino Giacomo Bellomare, è più frequente di quello che si possa pensare. “Quest’area pedonale non è rispettata da nessuno. Gli attivisti la tengono sotto controllo da diverso tempo. Purtroppo spostano gli arredi e ci passano. E poi c’è il problema di tutti gli esercenti che ci parcheggiano dentro. Così non va. Bisogna multare chi viola l’area pedonale”.

Un episodio che, racconta Bellomare, ha scosso coloro i quali hanno assistito all’accaduto. “Stavo arrivando in monopattino a piazza San Domenico. Dopo averlo parcheggiato, sento le urla di una bambina. Mi avvicino e vedo che c’è un capanello di persone. Mi spiegano che c’è stato un incidente, nato da un diverbio fra la persona investita e un guidatore di una Fiat 500 grigia. Ciò perchè il guidatore stava attraversando l’area pedonale a bordo della sua auto”. Dopodichè, sono state allertate le forze dell’ordine. “Sul posto sono venuti i carabinieri. Nel frattempo, in via Roma transitava un’auto della polizia municipale che sono riuscito a fermare, spiegandogli la situazione. I vigili urbani sono andati in piazza San Domenico e lì si sono confrontati con i carabinieri. Hanno raccolto le testimonianze di chi aveva visto l’incidente e hanno redatto il verbale”. Con riguardo all’accaduto, la persona investita ha sporto querela alle forze dell’ordine. Carabinieri e polizia municipale stanno cercando di ricostruire l’accaduto attraverso le immagini di videosorveglianza delle attività commerciali e le testimonianze dei presenti al momento dell’incidente.