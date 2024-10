Un tunisino è stato arrestato dalla polizia per avere aggredito un cittadini libico in piazza Sant’Anna a Palermo lo scorso 30 settembre. Per cause in corso di accertamento c’è stata un aggressione violenta ai danni della vittima che finiva per terra con gravi lesioni alla testa. Grazie ai filmati gli agenti sono riusciti a risalire all’aggressore. Gli agenti del commissariato Oreto hanno eseguito il fermo che è stato convalidato dal gip.

I controlli nel centro storico

Oltre 146.000,00 euro, il valore delle sanzioni comminate per le irregolarità riscontrate, quasi 1300 persone identificate, di cui oltre 200 con precedenti e 20 accessi ispettivi ad altrettanti esercizi commerciali: sono la cifra dell’attività svolta, nell’arco degli ultimi 20 giorni dalle pattuglie delle forze di polizia, impegnate nel presidio del centro cittadino e dei luoghi caldi della movida giovanile. Tale attività si è connotata per una rimodulazione dei servizi per cui sono stati affiancati all’attività di controllo ad “Alto Impatto”, i modelli di “Controllo integrato del territorio” ed i “dispositivi presidiari di vigilanza territoriale”.

La presenza della polizia nel centro storico palermitano

Nel primo caso si indirizzano i controlli su aree territoriali particolarmente sensibili individuate sulla base dell’andamento della delittuosità e dell’illegalità diffusa in genere, incluse le violazioni amministrative, per prevenire le fenomenologie di maggiore allarme sociale, nel secondo caso il controllo del territorio si esercita attraverso la perlustrazione di itinerari sia del centro storico che delle periferie cittadine con particolare riferimento alle aree interessate dal flussi turistici, densità demografica e aree di servizi come quelle ospedaliere, così da assicurare la visibilità ed una capillare “prossimità” della Polizia di Stato alla cittadinanza. Durante i servizi di “Alto Impatto”, la Polizia di Stato è riuscita a ricostruire le fasi di una recente e violenta aggressione verificatasi, la notte dello scorso 30 settembre, a Piazza Sant’Anna, nota zona nevralgica della movida cittadina palermitana.

Like this: Like Loading...